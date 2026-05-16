Ханта корабът свързан с бизнес с ваксини

След пандемията от COVID-19, която през 2020 година ни връхлетя и отне милиони животи, човечеството е особено чувствително към вирусните инфекции.

Държавите по света взимат мерки, налагат карантини и проследяват доколкото е възможно движението на заразните болести.

Дали актуалният хантавирус е истинска опасност или пропаганда за сплашване на хората, ще се разбере с времето. Но когато заразна инфекция с 40% смъртност внезапно започне да се предава на круизни кораби, съвпаденията около случващото се стават невъзможни за пренебрегване, твърдят медици и вирусолози.

Хантавирусът исторически никога не е бил въздушно-преносим, а ето че вече има предаване от човек на човек в затворена среда. За собствениците на круизните кораби се говори, че водят началото си от фамилията Ван Гесел, чийто експедиционен офис се намира във Влисинген, Нидерландия — родова територия на милиардерската династия Ван Влисинген.

Марсия Фетнър фон Влисинген, бивш директор на Erasmus Laboratory Animal Science Center, е специализирала в оценка на ваксини и изследване на вирусни патогени, което създава пряка връзка между мястото на огнището и мрежите за биомедицински изследвания.

Още по-подозрителен изглежда моментът около разработването на ваксина. През 2024 г. Korea University си партнира с Moderna за откриване на mRNA ваксина срещу хантавирус, а само три седмици преди сегашното огнище бе обявено, че програмата е изправена пред критичен недостиг на финансиране. Междувременно флакони с хантавирус изчезват от австралийска биолаборатория по време на рутинно преместване на фризери, а круизът отплава от Аржентина - страна, която „случайно“ откри нова лаборатория от четвърто ниво на биосигурност през октомври 2025 г.

Може би най-показателното е, че Световната здравна организация е провела Exercise Polaris 2 само две седмици преди това огнище - симулация на смъртоносен патоген, разпространяващ се на круизни кораби. Същият модел, който мнозина свързват с Event 201 и COVID-19.

Междувпрочем, хантавирус се появи в епизод на „Семейство Симпсън“ още през 2012 г., в сезон 23, а всички по света знаят, че много пророчества на земята са излезли от сериалите.

Корабът MV Hondius е притежание на Oceanwide Expeditions, нидерландска частна компания, която основно е собственост на фамилията Ван Гесел, пише и в официалната информация. През декември 2020 г. инвестиционната компания Bolster Investment Partners придобива миноритарен дял от 25%.

Основана през 1993 г., компанията е специализирана в полярни експедиционни круизи, а управлението й се ръководи от главния изпълнителен директор Реми Буйсе.

Основатели са Вайнанд и Мишел ван Гесел. Централата е във Влисинген, Нидерландия. Компанията притежава собствен флот от кораби с ледоразбиващи характеристики, включително MV Hondius, MV Ortelius, MV Plancius и SV Rembrandt van Rijn.

В сайта им, те се описват така: „С 30 години опит в полярните експедиционни круизи, Oceanwide Expeditions предлага уникално преживяване, съчетаващо малки и уютни кораби с приключения както на борда, така и сред суровата красота на полярната природа. Компанията дава възможност на своите гости да се доближат максимално до дивия свят и до истинския дух на експедиционните пътешествия. Със собствения си флот от четири експедиционни кораба - ветроходният Rembrandt van Rijn и специално подсилените за ледени условия Hondius, Ortelius и Plancius - Oceanwide Expeditions отвежда пътешествениците до най-отдалечените кътчета на планетата“.

Не се открива пряка връзка между двете фамилии – Гесел и Влисинген, но вероятно тепърва ще се рови по темата.

Борят се за живота на французойка, инфлуенсър празнува със сватбари

Французойка, заразила се с хантавирус на борда на круизния кораб MV Hondius, е в критично състояние и разчита на изкуствен бял дроб, съобщи лекарят, който я лекува, пише „People“.

Жената, чиято самоличност не се разкрива публично, е била сред пътниците на круизния кораб „MV Hondius“, отплавал от Аржентина на 1 април към Канарските острови. Огнището на хантавирус на борда вече е довело до три смъртни случая и множество хоспитализации в няколко държави.

В актуализация на информацията от вторник, 12 май, лекар от парижката болница, където жената се лекува, заяви, че тя е в критично състояние и е поставена на изкуствен бял дроб, съобщава Associated Press.

Във вторник д-р Ксавие Лескюр, специалист по инфекциозни болести в болницата Bichat–Claude Bernard, каза пред медията, че тежките усложнения от хантавируса са довели до животозастрашаващи проблеми с белите дробове и сърцето по време на „финалния етап на поддържащото лечение“.

Хантавирусите се разпространяват основно чрез гризачи и могат да причинят тежки заболявания и смърт при хора, които са били изложени на урина, изпражнения или слюнка на заразено животно, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията. Няма специфично лечение или лек, ако човек се зарази с хантавирус. Въпреки това CDC препоръчва поддържаща терапия, включително почивка и прием на течности.

Световната здравна организация също публикува актуализация в социалните мрежи във вторник, според която досега са регистрирани общо 11 случая, включително три смъртни, а други два се определят като вероятни.

„Всички случаи са сред пътници или членове на екипажа на кораба“, се казва в изявлението. „Очакваме още заразени предвид начина на разпространение на борда на кораб и инкубационния период на вируса.“

Въпреки това СЗО отбелязва, че няма индикации инфекциите да са началото на „по-мащабно огнище“.

Смята се, че тримата починали са нидерландска семейна двойка и германски гражданин, съобщи по-рано NBC News. Друг човек е бил лекуван в интензивно отделение в Южна Африка.

След отплаването си от Аржентина на 1 април „MV Hondius“ е трябвало да спре в Антарктида, Фолклендските острови, Южна Джорджия, остров Найтингейл, Тристан, остров Света Елена, остров Възнесение и Кабо Верде. На борда е имало 150 души, съобщи „The New York Times“.

На 10 май останалите пътници са били евакуирани в Тенерифе, остров от испанския Канарски архипелаг.

Пътник на борда на луксозния експедиционен круизен кораб, коментира онлайн слуховете, че на пасажерите им е забранено да споделят преживяванията си в интернет. „Видях много хора в социалните мрежи да спекулират защо повечето пътници не публикуват нищо публично и дали има правила, които забраняват публикуването на съдържание от кораба“, казва пред „People“ пътешественикът и блогър Касем Ибн Хатута, в изявление, изпратено по имейл и публикувано на 7 май.

Хатута е един от двамата създатели на съдържание на борда на MV Hondius, които редовно публикуват актуализации в TikTok и Instagram, както и един от малкото пътници, разговаряли с международни медии, докато все още са на кораба.

Според него причината за ограничените публикации е „просто, че пътниците искат да запазят личното си пространство“. Той допълва: „Имаме Wi-Fi и всеки е свободен да споделя каквото пожелае, но не е лесно изведнъж да попаднеш под толкова голямо медийно внимание, а повечето хора не го искат.“

Хатута казва, че след евакуацията на болните пътници на борда се е усетило „облекчение“.

„Атмосферата на кораба беше спокойна, макар и с известна тревога, защото всички се притеснявахме за болните. Но сега нещата не се различават особено от останалите дни в морето досега“, казва той. „Хората са в добро настроение, усмихват се и приемат ситуацията спокойно.“

Той разказва, че е виждал пътници да се разхождат по външните палуби, за да дишат чист въздух, а някои любители на птиците продължават да наблюдават различни видове в небето. Допълва, че „всички носят маски, особено вътре в кораба, и спазват дистанция“.

„Преди отплаването от Кабо Верде към нас на кораба се присъединиха няколко лекари, което също ни успокои, защото вече имаме специалисти на борда. В момента никой няма симптоми, свързани с хантавирус, и се надяваме това да остане така“, казва той.

На 7 май друг пътник и travel инфлуенсър — Джейк Росмарин — публикува актуализация в Instagram Stories.

„Все още сме в добро настроение и продължаваме по маршрута към Канарските острови“, написа Росмарин върху снимка, на която се усмихва на външната палуба на кораба с изглед към Атлантическия океан.

„Глътка свеж въздух и звукът на океана“, пише той в друга публикация, този път придружена от видео с вълните.

YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет призна, че е присъствал на сватба, след като е бил на борда на круизния кораб MV Hondius по време на огнището на хантавирус.

Ченет стана обект на критики, след като в социалните мрежи се появи снимка от сватбата в Истанбул, съобщава Türkiye Today. В публикация в Instagram от петък, 8 май, той обясни защо е присъствал на събитието на 3 май — деня, в който Световната здравна организация обяви, че разследва възможно огнище на хантавирус на кораба.

„Към датата, на която присъствах на сватбата, Световната здравна организация все още не беше обявила епидемия от хантавирус“, написа той в Instagram на турски език.

След това потвърди, че в момента е под карантина „за всеки случай“, но все още не проявява никакви симптоми.

35-годишният Ченет се качва на круиза на 1 април в Ушуая, Аржентина.

На 11 април 70-годишен нидерландски гражданин умира от „естествени причини“, както капитанът на кораба казва на пътниците на следващия ден, според видео, заснето от Ченет и предоставено на NBC News.

„Каквито и здравословни проблеми да е имал този човек, лекарят ме увери, че не са били заразни, така че корабът е безопасен в това отношение“, заявил капитанът на следващия ден, твърди Ченет.

„Иска ми се да не бяхме слизали там след първия смъртен случай, защото освен нас имаше още стотина пътници, които общуваха с местните хора на острова“, казва Ченет пред AFP.

„Това е едно от нещата, за които съжалявам, защото островът е изключително отдалечен и там няма достатъчно медицински центрове и лекари.“

Той казва още, че целта на пътуването му била да заснеме документален филм за Тристан да Куня - най-труднодостъпният остров в света и че все още е под карантина, въпреки отрицателните тестове.

СЗО алармира за заразените!

Лекар и екскурзовод са в стабилно състояние

При първите заразени фаталният край е бил неизбежен

Първият пациент е пълнолетен мъж, качил се на кораба на 1 април след повече от тримесечно пътуване из Аржентина, Чили и Уругвай. Симптомите му започват на 6 април, а на 11 април той умира на борда. Не са извършени микробиологични изследвания, затова случаят е определен като вероятен.

Вторият случай е на пълнолетна жена, имала близък контакт на първия пациент, с когото пътува и се качва на кораба. На 24 април тя слиза на остров Света Елена със стомашно-чревни симптоми. Ден по-късно състоянието й рязко се влошава по време на полет към Йоханесбург, Южна Африка. Жената умира на 26 април в клиника в Йоханесбург, а на 4 май PCR тест потвърждава инфекция с хантавирус.

Третият пациент е пълнолетен мъж, при когото симптомите се появяват на 24 април. На 27 април той е свален от кораба и медицински евакуиран от остров Възнесение. В момента се намира в интензивно отделение в Йоханесбург. На 2 май PCR тест потвърждава инфекцията, а последващо секвениране установява, че става дума за вируса, модел Andes.

Четвъртият случай е пълнолетна жена, която развива температура и общо неразположение на 28 април, а по-късно и пневмония. Тя умира на 2 май. Следсмъртна проба е изпратена в Нидерландия, където лабораторно е потвърден вирусът.

Петият пациент е лекарят на кораба. Симптомите му започват на 30 април и включват температура, отпадналост, мускулни болки и леки респираторни оплаквания. На 6 май тестовете потвърждават наличие на Andes. Той е медицински евакуиран в Нидерландия и в момента е в стабилно състояние и изолация.

Шестият случай е екскурзовод на кораба. Първите симптоми — леки респираторни и стомашно-чревни оплаквания — се появяват на 27 април. Лабораторните изследвания на 6 май потвърждават инфекция с Andes. Пациентът е евакуиран в Нидерландия и е в стабилно състояние под изолация.

Седмият пациент е пълнолетен мъж, слязъл на остров Света Елена на 22 април и завърнал се в Швейцария на 27–28 април през Южна Африка и Катар. На 1 май, малко след пристигането си, той развива симптоми, самоизолира се и уведомява здравните власти. В момента е хоспитализиран и изолиран в Швейцария. На 5 май PCR тест потвърждава Andes.

Осмият случай е пълнолетен мъж, слязъл на остров Тристан да Куня на 14 април. На 28 април развива диария, а два дни по-късно и температура. В момента състоянието му е стабилно и той е под изолация. Засега случаят се определя като вероятен до окончателно лабораторно потвърждение.

Розмарин от болницата: Персоналът е с шлемове и маски

Джейк Розмарин, 29 годишен мъж, е в стаята си в Омаха, където е под карантина за следващите 40 дни. Медицинска сестра, „облечена от глава до пети със защитна екипировка“, два пъти дневно му напомня да измери температурата си и да съобщи резултата, който засега е нормален.

Целият персонал е снабден с шлемове и сериозни маски.

Мъжът и още 14 американски граждани пристигнали в понеделник в Националния карантинен център към Медицинския център на Университета в Небраска – единственото федерално финансирано подобно звено в САЩ.

Стаята на Розмарин разполага с телефон, велоергометър, легло, шкафове, баня, столове, бюро и телевизор.

Той и останалите под карантина поръчват всяка вечер храната си за следващия ден от предоставеното меню. Във вторник например, той избрал №9 – бъркани яйца, №18 – бекон, №19 – английски мъфин, №107 – обикновено горещо кафе и №124 – ванилово бадемово мляко.

Като фотограф и създател на онлайн съдържание Розмарин публикува редовни обновления в социалните мрежи още от първите дни на кризата на кораба. Първите публикации показвали колко уплашен е бил.

По-късните станали значително по-спокойни.

Според него споделянето на преживяното помага на психичното му състояние.

„Целият ми живот е в социалните мрежи и ако не мога да създавам съдържание, не знам какво да правя със себе си“, казва той пред BBC. „А хората очевидно се интересуват от случващото се… Ще им разказвам какво преживявам и нямам проблем да го споделям.“

Реакциите онлайн варирали от омраза и недоверие до любов и подкрепа.

След като започнал да публикува, част от критиците му променили мнението си.

„Видях как хора, които първоначално казваха, че съм егоист, защото искам да сляза от кораба и явно не разбираха напълно ситуацията, после започнаха да изпращат любов и подкрепа.“

Той признава, че първоначалната критика му се отразила тежко.

Розмарин и останалите пътници научили за случай на хантавирус по време на среща в салона на кораба „по-малко от 24 часа преди да трябва да слезем на сушата“, разказва той.

„Веднага започнахме да търсим информация в Google и след този момент аз почти не напусках каютата си.“

Той и останалите пътници останали блокирани на борда заедно със „сериозно болни“ хора, докато круизният кораб отчаяно търсел пристанище.

Истинският „повратен момент“ бил слизането от кораба.

„Беше вълна от емоции… разплаках се“, спомня си той. „Чувствахме се сякаш ни спасяват.“

Той признава, че гледката на хората, облечени в „истински пълни защитни костюми“, когато напускали кораба и по-късно се качвали на самолета, била стряскаща. Самият полет до Омаха също го напрегнал.

„Но когато влязох в тази стая, това беше най-спокойното психическо състояние, в което бях от момента, в който разбрахме, че нещо не е наред.“

Той възнамерява и да започне да пише.

„Не искам да забравя това преживяване, защото то е история, която един ден със сигурност ще искам да разкажа на децата си“, казва той.

