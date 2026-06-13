Медицината е безсилна срещу смъртността на хантавируса
СЗО следи под лупа плашещата статистика
Следете всички новини, анализи и коментари за Хантавирус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
СЗО следи под лупа плашещата статистика
Тя обясни защо случаят с круизния кораб не е заплаха за страната ни и даде важни съвети за предпазване
Успокоиха света
Династия от нидерландското градче Влисинген може да се окаже в центъра на разпространение на новия вирус
Мъжът не е пътувал в чужбина
Здравните власти започнаха спешно разследване
Пророчество или съвпадение?
7 щата следят своите, пътували на кораба
Вирусите нямат почивка, сменят сезоните, каза тя по bTV
Стотици хора от различни националности са тествани за смъртоносния вирус
Древният патоген атакува със смъртоносна сила и близо 40% от заразените умират
Евакуират пътниците с полети до родните им страни
Пътниците се извеждат под строги мерки за сигурност и без контакт с външни хора
Проф. Андрей Чорбанов посочи как според него пътниците са се заразили и защо морбили тревожи повече
След смъртта на трима души властите подготвят извеждането на пътниците от “Хондиус”
Стотици полицаи, международна евакуация и страх от хантавирус разтърсиха Канарските острови
Преди да се присъединят към круиза, семейство Шилпероорд са посетили Северна Патагония
Стотици пътници заразени край бреговете на Флорида
YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил