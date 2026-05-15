Хантавирусът се доближава към нас

Националният институт за обществено здраве на Румъния съобщи днес, че пациент е дал положителен тест за хантавирус в Окръжната болница в западния град Арад. Здравната институция уточни, че веднага е стартирало мащабно епидемиологично и клинично разследване на случая. Взетите от болния биологични проби вече са изпратени по спешност в престижния научно-изследователски институт Кантакузино в столицата Букурещ за окончателно потвърждение или отхвърляне на диагнозата. До официалното получаване на окончателните лабораторни резултати оттам, случаят остава категоризиран от властите като предполагаем.

Пълна изолация без никакви пътувания и контакти с болни

Основната мистерия около случая е фактът, че инфектираното лице е било настанено в психиатрично заведение в продължение на последните три години. Пациентът се намира в специализираната клиника от юли 2023 година и през този дълъг период не е напускал пределите на болницата, нито е пътувал някъде. Официалните данни на Националния институт за обществено здраве показват, че мъжът няма регистриран или известен контакт с други болни или лица, за които се предполага, че са заразени с вируса.

Симптоми на силна треска и положителен PCR тест в Арад

Източници от Окръжната спешна болница в Арад разкриха, че пациентът първоначално е бил приет в лечебното заведение със симптоми на силна треска. Лекарите веднага са назначили специализиран PCR тест, чийто резултат е излязъл днес и е отчел положителен маркер за хантавирус. Тепърва предстои медицинските експерти да извършат нужните анализи, за да определят точния щам на патогена.

Заразяване единствено от гризачи, а не от човек на човек

Медицински специалисти, цитирани от информационния сайт Зиаре, успокояват обществеността, че в случая най-вероятно става дума за специфичен вариант на вируса, който не притежава способността да се предава директно от човек на човек. Инфектирането при тези щамове се случва единствено при директен контакт с гризачи или чрез вдишване на прах, замърсен с техните секрети. Официалната статистика за страната показва, че в Румъния за тригодишния период между 2023 и 2026 година са регистрирани общо 15 случая на заразяване с хантавирус.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com