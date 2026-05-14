Алкохолът причинява поне 62 заболявания, но има и добра новина

Чаша вино след работа. Бира с приятели. Коктейл за разпускане. Алкохолът е толкова вплетен в ежедневието ни, че мнозина трудно биха повярвали, че дори „невинното“ питие може да отслаби имунитета, да увеличи риска от рак и да отвори вратата за десетки тежки заболявания.

Но науката е категорична – безопасно количество алкохол може би изобщо не съществува.

„Алкохолът по природа е токсичен. Използваме го за дезинфекция, използваме го, за да убива организми. Така че въпросът е – има ли изобщо безопасно количество?“, казва д-р Андрю Фрийман, директор по превенция на сърдечносъдовите заболявания и уелнес в National Jewish Health в Денвър.

Все повече проучвания отговарят с едно кратко „не“.

Според най-новите данни алкохолът е пряко свързан с 62 различни заболявания – сред тях алкохолна кардиомиопатия, психотични разстройства, гастрит, язви, панкреатит, омазнен черен дроб, цироза и фетален алкохолен синдром.

„Тези заболявания са на 100% причинени от алкохола. Без употребата му те просто не биха съществували“, обяснява Юрген Рем – старши учен в Института за изследване на политиките за психично здраве в Торонто.

И това не е всичко.

Има още поне 30 заболявания, при които алкохолът играе ключова роля – рак на гърдата, рак на дебелото черво, сърдечни заболявания, инсулт, диабет и деменция.

Още по-тревожно е, че имунната система започва да страда почти веднага след първата глътка. Само едно питие може да отслаби способността на организма да се бори с вируси и бактерии още в рамките на 20 минути.

Експертите предупреждават, че дори еднократно напиване – четири или повече питиета за няколко часа – може да наруши имунния отговор за цяло денонощие.

А при редовна употреба щетите могат да станат трайни.

Алкохолът буквално „удря“ елитните клетки на имунната система – естествените клетки убийци и Т-клетките, които защитават организма от инфекции и ракови клетки. Така рискът от пневмония, туберкулоза, HIV и други инфекции се увеличава значително.

Междувременно лекарите все по-често говорят и за връзката между алкохола и рака.

Според бившия главен хирург на САЩ д-р Вивек Мърти алкохолът вече е третата водеща предотвратима причина за рак след тютюнопушенето и затлъстяването.

По данни на американските здравни власти алкохолът причинява около 100 000 случая на рак и 20 000 смъртни случая годишно само в САЩ.

При жените най-често се свързва с рак на гърдата, а при мъжете – с рак на дебелото черво.

Причината е, че всички видове алкохол – от бирата и виното до твърдия алкохол – увреждат ДНК и засилват хроничните възпаления в организма.

И все пак има и добра новина.

Много от щетите могат да бъдат забавени, спрени или дори частично обърнати, ако човек намали или напълно спре алкохола навреме. Според учените организмът започва да се възстановява още дни след отказването.

