Светът нащрек: бъркат симптомите на грип и ебола
Няма ваксина или лечение на този етап
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Няма ваксина или лечение на този етап
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
Лекарите все по-често говорят и за връзката между алкохола и рака
Нови проучвания са открили връзка между състава на кръвта и податливостта към инфекции и стареенето на мозъка
Нова програма за периода 2026–2030 г. цели дигитализация, ранна диагностика и интегрирана грижа за пациентите
Най-голямото изследване се проведе в Китай
Лечението изисква мултидисциплинарен подход
Редовната дезинсекция и дератизация са важни
На снимката от ляво надясно: д-р Айгуля Акишева, д-р Павлина Димова, проф. Васил Тодоров, д-р Емилия Христова, д-р Гергана Тодорова Световни...
БАБХ приключи своята проверка
Безспорно мозъчният инсулт е едно от най-често срещаните заболявания, от които страда българинът
Какво обясни професионалисът
Отличава се с богатото си съдържание на полизахариди, терпени и други биологично активни съставки
В момента има и много заболели от COVID-19 и други респираторни инфекции
Изследването е обхванало 184 мъже и 297 жени, които в продължение на една година е трябвало да консумират доматен сок в увеличени количества
Приемайте повече плодове, зеленчуци и зърнени култури и осигурете достатъчно отдих и сън
Професорът съобщи, че има намаляване на ръста на респираторните инфекции
За какво помага тя
Почистването на сняг е тежка дейност, която допълнително натоварва сърцето
Ако имате диабет, никога не употребявайте напитакта