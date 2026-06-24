Светът нащрек: бъркат симптомите на грип и ебола

Световната здравна организация (СЗО) обяви новото огнище на ебола в Демократична република Конго за извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение. Решението идва на фона на сериозни опасения, че разпространението на вируса може да бъде затруднено за овладяване заради липсата на одобрена ваксина и продължаващите въоръжени конфликти в засегнатия регион, съобщава Bulgaria ON AIR, цитирайки BBC.

Особено тревожен е фактът, че епидемията е причинена от редкия щам Бундибугьо – разновидност на вируса ебола, която не е регистрирана повече от десетилетие. За този вариант към момента няма одобрена ваксина, нито специфично лечение.

Какво представлява ебола

Ебола е едно от най-опасните вирусни заболявания, познати на медицината. Вирусът се предава на хората чрез контакт със заразени животни, най-често плодоядни прилепи, а впоследствие се разпространява чрез контакт с телесни течности на болен човек.

Първите симптоми често наподобяват грип или малария – висока температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки. При по-тежко протичане се появяват повръщане, диария, органна недостатъчност и кръвоизливи.

Защо настоящото огнище тревожи специалистите

Щамът Бундибугьо е открит за първи път в Уганда и досега е причинявал само две известни епидемии – през 2007 и 2012 година.

Макар смъртността при него да е по-ниска в сравнение с по-разпространените щамове Заир и Судан, данните показват, че приблизително една четвърт от потвърдените случаи в настоящото огнище вече са завършили фатално.

Допълнителен проблем е липсата на одобрена ваксина. В момента учените проучват дали съществуващите препарати срещу други разновидности на вируса могат да осигурят поне частична защита.

СЗО препоръчва при строго наблюдение да бъде тестван и експерименталният антивирусен медикамент obeldesivir, разработван първоначално по време на пандемията от COVID-19.

Война, бежанци и труден достъп до заразените райони

Борбата със заразата се усложнява от тежката ситуация в източната част на Конго, където действат различни въоръжени групировки.

По данни на международни организации около 250 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Постоянното движение на хора и слабият контрол по границите увеличават риска вирусът да достигне до съседни държави.

Медицинските екипи срещат сериозни трудности и заради лошата инфраструктура. Разстояния, които изглеждат сравнително кратки, често изискват часове пътуване по трудно проходими пътища.

Как е започнала епидемията

Разследването на здравните власти сочи, че първият известен случай е медицинска сестра, развила симптоми още на 24 април.

Жената е починала в град Буния, а тялото ѝ е било транспортирано за погребение в Монгбвалу. Според властите именно традиционната погребална церемония е допринесла за бързото разпространение на вируса, тъй като много хора са били в контакт с тялото на починалата.

Подобни ритуали и в миналото са играли ключова роля при разпространението на ебола в Африка.

Има ли опасност от нова пандемия

Въпреки тревожната ситуация експертите подчертават, че към момента няма основания за сравнение с пандемията от COVID-19.

Според оценката на СЗО рискът вирусът да се разпространи масово извън Централна и Източна Африка остава нисък. Въпреки това международните здравни власти следят развитието на ситуацията изключително внимателно заради липсата на ваксина и нестабилната обстановка в засегнатия регион.

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