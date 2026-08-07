„Мислех, че никога повече няма да видя мама“: Разтърсващ разказ след кървавата стрелба

„Стоях точно пред учителката си, когато я застреля.“

С тези думи седмокласничка описва ужаса, който преживява по време на кървавата стрелба в училището „Дебсирин“ в тайландската провинция Нонтхабури, недалеч от Банкок.

Разтърсеното момиче разказва пред BBC, че разговаряло с преподавателката си, когато 14-годишният нападател внезапно се появил.

„Тя говореше с мен, когато той дойде и започна да стреля“, спомня си ученичката.

Минути по-късно училището се превърнало в сцена на истински кошмар.

По данни на полицията въоръженият тийнейджър обикалял от класна стая в класна стая, откривайки огън по учители и ученици. След нападението той насочил оръжието към себе си и се самоубил. Малко преди това бил убил и своите баба и дядо в дома им.

„Мислех, че никога повече няма да те видя“

За да се спаси, момичето прескочило оградата на училището заедно със свои приятели.

„Трябваше да прескоча оградата, за да избягам“, разказва тя.

Майка ѝ споделя през сълзи какво ѝ казала дъщеря ѝ след трагедията:

„Мислех, че никога повече няма да те видя.“

Друг 18-годишен ученик признава, че първоначално помислил изстрелите за пиратки.

„Не разбрах веднага, че е оръжие. Чуваха се много изстрели – бам, бам, бам. После настъпи тишина, а след това стрелбата започна отново“, разказва той.

Учители загинаха пред очите на учениците

Спасители описват тежките сцени в училището.

„Видях ученици, простреляни в ръката, в гърба, в гърдите. Първата ни задача беше да ги качим в линейките възможно най-бързо“, разказва спасителят Киатикихун Верапонгпрадит.

Един от учителите в училището споделя, че сред жертвите е негова близка колежка.

„Бяхме на една възраст. Учили сме заедно тук като деца, а после станахме учители в същото училище“, казва той.

Стрелецът бил отличен ученик

Разследването все още е в начален етап и мотивът за нападението остава неизвестен.

Полицията смята, че използваният 9-милиметров пистолет е принадлежал на дядото на момчето. По данни на криминалистите изстрелите са били изключително точни и голяма част са попаднали в жизненоважни органи.

Учители описват нападателя като добър ученик с високи оценки, който не проявявал агресивно поведение. Образователните власти посочват, че бил запален по видеоигрите.

Нови призиви за по-строг контрол върху оръжията

Това е най-смъртоносната масова стрелба в Тайланд от години и второто подобно нападение в училище само през тази година.

Трагедията отново разпали дебата за строг контрол върху огнестрелните оръжия. По оценки в Тайланд има над 7 милиона притежатели на оръжие, като повече от един милион от тях държат оръжия без разрешително.

Опозиционният лидер Натапонг Руенгпанявут призова властите незабавно да преразгледат законите.

„Насилие в училище – място, което трябва да е най-безопасното за нашите деца – е тежко предупреждение, че Тайланд трябва сериозно да промени политиката си за контрола върху оръжията“, заяви той.