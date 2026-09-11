Регионални

Нова тапа по софийски булевард. Затварят платно и променят тролеи
Ограниченията са в сила от днес до 15 септември, а движението в ключов участък минава двупосочно само по едното платно
Лоша новина за столичен квартал. Дълъг ремонт оставя хората без топлоподаване
„Топлофикация София“ сменя амортизиран топлопровод заради високата аварийност, но цената за домакинствата ще е седмици без услугата
Кметът Пенчо Милков награди двукратния бронзов медалист от Световните номадски игри Хюсеин Хюсеин
Срещата се проведе в сградата на Община Русе
Откриват бюст-паметник на Христо Ботев в Етрополе
Церемонията ще се състои на 15 септември от 11:00 часа пред ОУ "Христо Ботев"
Дунав губи още сантиметри. Хидроложката обстановка остава усложнена
Няма нови заседнали кораби, но ниските води продължават да затрудняват движението по реката
Рекорден финансов ход за София. Градът посяга към нов дълг
Половината ресурс трябва да дойде от Европейската инвестиционна банка, но остават въпроси колко ще тежи дългът през следващите години
Трагедия край Смилян: Братя на 17 и 18 години загинаха, били "златни момчета"
Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
Детски фолклорни състави от България и Молдова излизат на сцената пред Община Русе на 10 септември
Събитието се провежда по случай 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Република Молдова
Незаконно сметище задуши наш град, пожарникари водят тежка битка
Гъст дим покри Мездра, тонове отпадъци продължават да тлеят, а общината обещава огради и ограничаване на достъпа
Големият волейбол пренарежда трафика в София - ето къде и кога
Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
Черна нощ. Катастрофа отне живота на две момчета
18-годишният шофьор е задържан, а тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни
Пожар хвърли София в дим! Призоваха да се затворят прозорците
Три екипа огнеборци гасят пожара, столичани са призовани да затворят прозорците си
Лумна още един пожар. Спряха влаковете София–Бургас
На място са мобилизирани пожарникари и доброволци