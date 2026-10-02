Министерството на туризма застава зад "Камино България"

Министерството на туризма предприема нова стъпка за популяризирането на поклонническия маршрут „Камино България - Път до мощите на св. Йоан Кръстител“. Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди със Сливенския митрополит Арсений възможностите маршрутът да бъде представян много по-широко като част от духовното, културното и туристическото богатство на страната. Акцентът вече е не върху създаването на самия път, а върху неговото устойчиво развитие и превръщането му в разпознаваем поклоннически маршрут.

Министерството ще помага за по-широкото представяне

По време на разговора министър Димитров подчерта, че „Камино България“ трябва да стане част от начина, по който страната представя своите туристически възможности пред българска и чуждестранна публика.

„Ще съдействаме за по-широкото представяне на новия маршрут, който свързва много от богатствата на България. Важно е той да стане част от начина, по който разказваме за туристическите възможности на страната ни“, заяви министърът.

Идеята е поклонническият маршрут да бъде разпознаван не само като духовен път, но и като възможност за съчетаване на религиозен, културен, природен и пешеходен туризъм.

Митрополит Арсений: Пътят трябва да се развива устойчиво

Сливенският митрополит Арсений представи духовното значение на маршрута и подчерта необходимостта той да бъде развиван последователно, така че поклонническият му характер да бъде съхранен.

В основата на маршрута стоят мощите на св. Йоан Кръстител, открити през 2010 г. на остров „Св. Иван“ край Созопол от проф. Казимир Попконстантинов. Те са считани за една от най-значимите християнски светини, свързани с България.

„Господ е благословил мощите му да бъдат открити тук. Това е знак за Божията милост към нашия народ“, каза митрополит Арсений.

81 километра към една от големите християнски светини

„Камино България“ е дълъг 81 километра. Маршрутът започва от Малко Търново и достига до Созопол, преминавайки през териториите на общините Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол и Бургас.

Пътят събира в едно духовното и културното наследство на България с природата на Странджа и Южното Черноморие. Крайната му цел е свързана със св. Йоан Кръстител - една от най-важните фигури в християнската история, последният старозаветен пророк и непосредствен предвестник на Исус Христос.

Нова задача - маршрутът да стане разпознаваем

След изграждането на поклонническия път следващата задача е той да получи по-широка известност и устойчиво присъствие в туристическото представяне на България. Именно в тази посока Министерството на туризма ще окаже съдействие, като включи „Камино България“ сред възможностите за популяризиране на страната чрез нейното духовно, културно и природно наследство.

Така маршрутът от Малко Търново до Созопол получава нов етап в развитието си - от вече създаден поклоннически път към разпознаваема национална туристическа и духовна дестинация.