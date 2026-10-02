Радев избухна срещу Сабрутев: Вие сте виновни за цените, битката с вашата глупост е много трудна!

Парламентарният блиц контрол се превърна в остър словесен сблъсък между премиера Румен Радев и депутата от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев. Темата за високите цени бързо прерасна в размяна на тежки политически обвинения, като Радев атакува ПП за предишното управление, политиката към еврото и отношенията с олигархични кръгове, а Сабрутев отвърна с аудиозапис за обещаното намаление на цените по „Кошница с грижа“ и обвини премиера в лъжа. Сблъсъкът и основните реплики бяха отразени и от други медии в деня на парламентарния контрол.

„Битката с олигархията ще я водим“

Най-острата реплика дойде от Радев, след като Сабрутев постави под въпрос резултата от мерките срещу поскъпването. „Битката с олигархията, колкото и да е трудна, ще я водим, но битката с глупостта и наивността във ваше лице много трудно ще я водим“, заяви министър-председателят.

Радев насочи атаката си директно към „Продължаваме промяната“ и припомни политическата линия на партията по темата за еврото. „Вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте и популяризирахте еврото и твърдяхте, че не само няма да нараснат цените, но ще паднат след въвеждането на еврото. Къде е вашият златен дъжд от инвестиции и защо не се борихте с цените, когато стремглаво тръгнаха нагоре“, попита премиерът.

След това тонът стана още по-рязък. „Нямате елементарна логическа мисъл. Затова са сега цените такива. Цените са високи заради вас!“, обърна се Радев към Сабрутев.

Сабрутев извади запис, Радев му върна удара

Депутатът от ПП отвърна, като пусна от парламентарната трибуна аудиозапис, свързан с обявяването на инициативата „Кошница с грижа“. При представянето й правителството и големите търговски вериги обявиха договорка за най-малко 15% намаление на избрани продукти от първа необходимост за период от минимум шест месеца.

„Вие излъгахте гражданите, че ще намалите цените в магазините. За мен вие сте една голяма лъжа, господин Радев“, заяви Сабрутев от парламентарната трибуна.

Радев веднага върна спора към политическата отговорност на ПП за периода, в който според него цените са тръгнали рязко нагоре. „Вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте и говорихте денонощно за еврото! Вие обещахте дъжд от инвестиции. Какво стана с цените? Защо не се борихте, когато цените стремглаво тръгнаха нагоре? Къде е вашият златен дъжд?“, заяви премиерът.

Той продължи още по-остро към Сабрутев: „Нямате елементарна логическа мисъл. Затова са сега цените такива. Цените са високи заради вас!“ Така Радев отговори на обвинението на депутата, като прехвърли политическия спор обратно към действията на „Продължаваме промяната“ и предишното управление.

Премиерът отхвърли и интерпретацията на Сабрутев за поетите от него ангажименти. „Никога не съм казвал, че ще намалим цените на храните, а това, което казвахме на хората по време на предизборната кампания, е, че ще се опитаме да намалим темпа на ръст на цените, защото вие ни докарахте дотук“, заяви Радев.

Радев защити „Кошница с грижа“

Премиерът защити инициативата като инструмент, основан на доброволните ангажименти на търговските вериги, но призна, че сама по себе си тя не може да реши проблема. „Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, заяви той.

„Кошница с грижа“ стартира като съвместна инициатива между правителството и търговските вериги за по-достъпни основни продукти, като участието на компаниите е доброволно. Кабинетът я представи като инструмент за ограничаване на натиска върху домакинствата при висока инфлация.

Сред следващите инструменти е подготвяният централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Идеята е КЗП и КЗК да получат реални данни за движението на цените и да могат да установяват случаи на нелоялни търговски практики или необосновано поскъпване.

Радев посочи и данни, според които след ръста в началото на годината при храните е имало месечни понижения през част от летните месеци, последвани от ново покачване през септември. „От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, заяви премиерът.

Сблъсък и за олигархията

Спорът излезе извън темата за цените, когато Радев насочи атаката към отношенията на ПП с икономически и политически кръгове. Той обвини партията, че е защитавала олигархични интереси, докато днес критикува действията на неговия кабинет. Сабрутев оспори тази теза и насочи обвиненията обратно към правителството.

„Битката с олигархията е много трудна, защото тя работи с поставени лица“, заяви Радев. Според позицията, която премиерът защити в парламента, подобна борба не се изчерпва с арести на политически лидери, а изисква пресичане на зависимости и ограничаване на достъпа на свързани лица до публичен ресурс.

„Днес съм миролюбив“

На фона на все по-острата размяна на реплики Радев няколко пъти заяви, че не е дошъл в парламента „войнствено настроен“. При дупликата си към Сабрутев той каза, че днес е „много миролюбив“ заради предстоящото връщане в България на тленните останки на цар Самуил.

Това не прекрати спора. Сабрутев продължи да настоява, че правителството не е постигнало обещания ефект върху цените, докато Радев защити предприетите мерки и заяви, че кабинетът ще ги разширява. „Дали е достатъчно? Може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока“, каза премиерът.