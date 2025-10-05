Желязков пред депутатите: Системата BG-ALERT работи
Той защити действията на властта при информиране на гражданите за опасности
Българският премиер поиска ново лице на ООН, безусловна подкрепа за Украйна и спешни мерки за климат...
Премиерът Желязков и генералният секретар Гутериш обсъдиха глобални предизвикателства и научен напре...
Вицепремиерът увери, че политическите спорове няма да спрат 3,4 млрд. лв. по Плана
Той почете в Ню Йорк 117 години независимост и благодари на сънародниците за съхранените традиции
България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници
Премиерът откри последния участък от АМ „Европа“ и обеща скоро нова отсечка на „Хемус“
Прави се с цел да не се допуска разпространяването на лъжи и внушения за политическа употреба
Ще обсъжда и възможностите за засилване на двустранните икономически връзки
Премиерът присъства на националното военноморското учение „Бриз 2025“, което се провежда във Варна
Язовирите "Камчия" и "Ясна поляна" са с добри обеми и ще има питейна вода за целия туристически сезо...
Нашата трансатлантическа връзка остава опора на мира и просперитета
Форумът е създаден през 1995 г., по повод присъединяването на Австрия към Европейския съюз
До петък в Австрия е обявен тридневен национален траур в памет на жертвите след нападението в гимназ...
Правителствена делегация е в Рим и Ватикана по случай празника ни 24 май
Премиерът ще присъства на тържествената литургия в базиликата „Сан Клементе“
България е правова страна и зачита основните свободи в сферата на въздухоплаването
Премиерът даде висока оценка на активния диалог между България и Полша в различни сфери от взаимен и...
Премиерът Росен Желязков ще участва в отбелязването на четвъртата годишнина от създаването на INSAIT
Рестарт на отношенията. Обмен на студенти, подкрепа за киберсигурността и новите технологии