Силна магнитна буря удари Земята

В четвъртък, 18 декември, Земята беше засегната от силна магнитна буря, която достигна червено ниво с K-индекс 6.

По данни на Meteoagent и Британската геоложка служба причината за явлението е преминаването на високоскоростен поток от коронална дупка на Слънцето, съобщи Bulgaria On Air.

Това е довело до увеличаване на скоростта на слънчевия вятър и леко усилване на междупланетното магнитно поле.

Според прогнозите скоростта на слънчевия вятър ще започне да намалява в рамките на следващото денонощие, а през идните дни не се очаква ново засилване на магнитното поле.

Магнитните бури могат да повлияят неблагоприятно на здравословното състояние на хората, като предизвикат главоболие, повишена умора, колебания в кръвното налягане и обща отпадналост.

За да се ограничат негативните последици, специалистите съветват:

да се приема повече вода, билков или зелен чай, като се ограничи кафето и алкохолът;

да се залага на лека храна, зеленчуци и пресни подправки;

да се правят повече разходки и да се прекарва време на открито;

да се нормализира сънят и да се избягват стресови ситуации.

Хората с хронични заболявания трябва да бъдат особено внимателни – да спазват препоръките на лекарите си и да разполагат с необходимите медикаменти под ръка.

