Сервитьорка не е на себе си от Митко Бербатов!

Бившият национал Димитър Бербатов срази 20-годишно момиче, което едва свързва двата края финансово.

Това се е случило в едно от столичните кафенета, където Бербатов се е почерпил скромно с кафе и фреш.

Сервитьорката му поискала автограф. Бербатов не отказал на девойката и тя много се зарадвала.

Дотук добре, докато не дошло време за плащането на сметката. Момичето му донесло квитанцията, но Митко отказал да заплати сумата от около 20 лв. Причината, която изтъкнал, е, че автографът, който й е дал, струва в пъти повече и затова няма право да му иска пари.

Сервитьорката останала слисана, защото не очаквала такава постъпка от своя любимец. Наложило се да извади 20 лв. от собствения си джоб, за да покрие сметката.

Такава е версията на сервитьорката, Бербатов не е коментиралр досега случката.

Данните показват, че Димитър Бербатов само от заплатите си като футболист е натрупал не по-малко от 40 милиона евро. Отделно натрупа луди пари от рекламни кампании и продажба на фланелки. Бившият ас на „Манчестър Юнайтед“ обаче и друг път се е проявявал в подобна негативна светлина.

В момента тече кампания за спасението на родния му футболен отбор „Пирин“ (Благоевград). Хора от клуба са се свързали с него, за да го молят за заем от 260 000 лв., но той отказал изобщо да преговаря,, пише Клюки.бг.

