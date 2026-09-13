Сервитьорка не е на себе си от Митко Бербатов!
Какво се е случило в кафенето
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Какво се е случило в кафенето
От новината за бившето си гадже
Тя написа в публикацията, че това е "най-брилятното нещо, което някога съм правила!!!"
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Намалете темпото, време е за почивка и приятели
Футболистът на ПАОК Димитър Бербатов публикува интервю в своята Фейсбук страница, в което той сам си задава въпроси и си отговаря. Причината за това е...