Тежък удар! Мария Бакалова не е на себе си СНИМКА

Мария Бакалова и Валери Григоров бяха една от най-сладките двойки у нас, но се разделиха миналата есен, след няколко години връзка. Въпреки че мина доста време от края на отношенията им обаче, нито един от тях не беше загатвал за нова любов. До днес.

Днес гръмна бомбата, че Валери си има нова приятелка, с която беше заснет от папараци. На първо четене това е нещо съвсем нормално и очаквано, но близки до Мария Бакалова разкриха, че от новината силно я е заболяло. И причината не е, че той си има друга, а коя е тя.

Оказа се, че Григоров е влюбен в колежка на Мария, също актриса. Става дума за Йоанна Начева, която ни е позната от сериала „Ол Инклузив“. Ясно е, че Йоанна и Мария се познават, което оставило неприятно чувство у Бакалова и съмнения дали Начева не се е домогвала до Валери още по време на връзката им.

Реално Йоанна и Валери се познават отдавна, така че не е изключено тя да си го е харесвала и преди. Тогава обаче той имаше очи само за Мария, с която, за жалост, ги раздели славата й и времето, прекарано в различни континенти, заради работата й.

Очевидно е, че днес Валери е щастлив в компанията на Йоанна, а и е пуснал по-дълга къдравата си коса. Той и Начева бяха щракнати в столично заведение, където хапваха бургери на открито и си бъбреха непрестанно. Явно не са от двойките, които сядат някъде и се вторачват в телефоните си, без да си разменят и пет приказки, пише Клюки.бг.

