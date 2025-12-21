Ново свръхгигантско златно находище. Една държава ликува

Китай продължава да намира огромни количества злато. Поредното откритие е първото подводно златно находище, което се оказа най-голямото в Азия.

Това съобщи South China Morning Post.

То се намира в морето край бреговете на град Лайджоу в провинция Шандун, което е в източната част на страната.

То е и поредната находка след като през октомври и ноември бяха разпространени новини за откриването на поредица от находища в близката провинция Хунан.

Предварителните оценки сочеха, че в региона има над 1100 тона злато (около 35-39 милиона унции) на дълбочина до 3000 метра, чиято стойност се изчислява на около 83 милиарда долара.

Благодарение на последното откритие, общите златни запаси в региона вече нарастват над 3 900 тона, което е около една четвърт от всички златни резерви в Китай и прави тези провинции лидер в страната по резерви и производство на ценен метал.

Тези открития са резултат от мащабна държавна програма за търсене на минерали - Пекин вече отпусна около 64 милиарда долара за проучвания.

Ноемврийското открито находище в Ляолин, в северозападната част, е най-голямото от основаването на китайската република през 1949 г. Близо до западните граници, в планините Кунлун в Синдзян, геолозите пък оцениха запасите на друго находище на над 1000 тона.

Само за сравнение - най-голямото златно находище в света, което е неразработено, е Сухой Лог (Sukhoi Log) в Сибир, Русия, което се оценява се на около 63 милиона унции (приблизително 1960 тона), които са доказани златни резерви.

Най-голямата активна златна мина по отношение на резерви, е South Deep в Южна Африка, която притежава около 32,8 милиона унции злато в резерв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com