Рут Колева се произнесе за Дара

Рут Колева, артист с ясна визия и представа за музиката, собствената й, и българската относно позиционирането й в световен план, напълно осъзната за всичко случващо се в този необятен нотен свят, излезе с позиция относно продената "дъвак" - "Евровизия" и Дара.

"Дара е просто най-удобната мишена. Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация. Това, което виждаме като „обществена реакция“, всъщност е болест на социума. И най-малкото е отвратително, защото става дума за млада жена, която реално нищо лошо не е направила. Да - очевидно има проблем.

Но когато има проблем, той се адресира директно, а не се излива омраза върху артиста - най-лесния и най-видим субпродукт на една счупена система. Система, управлявана от остарели модели на музикални компании, които от години държат статуквото, не искат реална промяна и действат задкулисно, но почти винаги остават извън обсега на обществената критика. И нещо важно, което удобно се пропуска: грешките на музикални продуценти и лейбъли не задължително са грешки на артистите. Хейтът не е позиция, а липса на аргументи. А изкарването на една певица виновна за всичко е просто грозно.

Ако искаме промяна - тя не минава през линч. Минава през ясно назоваване на механизмите, които не работят...дори когато това е неудобно. И накрая - пожелавам на Дара късмет и сила. Надявам се това участие да я откъсне от тази счупена система, а не да я закотви в нея. И да ѝ отвори нови врати, извън местните комплекси, дребнавост и цикли на самоунищожение".

