На "Грами": Бог да те благослови, Ози!

Сълзите казаха повече от всяка реч. Шарън Озбърн не успя да сдържи емоциите си, когато излезе на сцената по време на наградите "Грами" 2026 в Лос Анджелис – в момент, натоварен с памет, болка и огромно признание.

Поводът бе победата на британския рокер Yungblud в категорията „Най-добро рок изпълнение“ за кавъра на Changes – емблематичния хит на Ozzy Osbourne, изпълнен по време на последния концерт на "Black Sabbath" през 2025 г. на „Вила Парк“ в Бирмингам.

Наградата се случва шест месеца след смъртта на Ози Озбърн, който почина на 22 юли 2025 г. в дома си в Бъкингамшър вследствие на сърдечна недостатъчност. Легендата на рока беше на 76 години.

„Обичаме те, Ози“

По време на т.нар. Premiere Ceremony – предварителната церемония преди голямото шоу – Yungblud (с истинско име Доминик Ричард Харисън) излезе на сцената и произнесе емоционална, сурова и неподправена реч.

„Да израснеш, обичайки идол, който ти помага да откриеш себе си – не само като музикант, а и като мъж – това е нещо, за което съм безкрайно благодарен“, каза той.

„А после да го опознаеш, да го почетеш на последния му концерт и да получиш това… още не мога да го осъзная. Обичаме те, Ози.“

Докато говореше, Шарън Озбърн слушаше със сълзи в очите от публиката. Yungblud разкри и последния си разговор с Ози:

„Последния път, когато го видях, ме попита дали има нещо, което може да направи за мен. Казах му, че музиката е достатъчна.“

И завърши така, както само рокът позволява:

„Бог да благослови Ози Озбърн. И бог да благослови рок музиката.“

Послание от Шарън

След победата Шарън Озбърн публикува видео от речта в Instagram, придружено от лични думи:

„Сърцето ми прелива от гордост и благодарност. "Changes" току-що спечели „Грами“ за най-добро рок изпълнение. Всички приходи от този албум отидоха за благотворителност.“

Феновете реагираха мигновено:

„Най-емоционалната награда на вечерта“, „Ози би бил поразен от цялата тази любов“, „Горди сме с Дом“ – гласяха стотици коментари.

Още от вечерта

Церемонията на „Грами“ 2026 се проведе в Peacock Theater в Лос Анджелис.

В категорията „Най-добър денс поп запис“ наградата спечели Лейди Гага с Abracadabra. Певицата не присъства лично, но на сцената беше прочетено нейно благодарствено послание.

Пуерториканският певец Бед Бъни отправи снощи призив срещу Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), след като спечели награда „Грами“ за най-добър албум в категория Música Urbana, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА. 31-годишният изпълнител, който след това получи и отличие и за албум на годината за Debí Tirar Más Fotos на церемония в Лос Анджелис, използва речта си, за да призове за любов. Певецът, чието истинско име е Бенито Мартинес Окасио, каза: „Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: Вън ICE“. „Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци“, заяви той. „Бих казал на хората: знам, че е трудно в наши дни да не мразиш, и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Единственото, което е по-силно от омразата, е любовта“, добави Бед Бъни.

Певицата Били Айлиш спечели наградата за песен на годината за Wildflower на церемонията по връчване на „Грами“ 2026 и използва момента, за да се присъедини към музикантите, които снощи критикуваха имиграционните власти, предаде Асошиейтед Прес.

„Никой не е нелегален на открадната земя“, каза тя, приемайки наградата за песента от албума си от 2024 г. Hit Me Hard and Soft. „Майната ѝ на ICE – това е всичко, което искам да кажа“, добави тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com