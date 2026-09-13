Ози Озбърн се завръща: Избраха кой да изиграе метъл величието на големия екран
Семейството му работи по създаването на биографичен филм за един от бащите на хевиметъла
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Семейството му работи по създаването на биографичен филм за един от бащите на хевиметъла
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