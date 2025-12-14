Ози Озбърн шокира с последна изповед

След повече от пет десетилетия на сцена, милиони продадени албуми и неизброими създадени легенди рок иконата отново взема думата. С „Прощален ритуал“ Ози Озбърн /“Еднорог“/ поставя искрен и вдъхновяващ финал – една книга за болката, славата и силата да оцелееш, когато целият свят очаква краха ти.

„Ози не просто разказва за живота си – той те кара да го почувстваш. Смешно, сурово и безкрайно човешко.”, пише Rolling Stone. „Шокиращо честен, остроумен и дълбоко трогателен. Истинският глас на Принца на мрака.”, добавя The Guardian.

Ози Озбърн е сред най-влиятелните и разпознаваеми фигури в историята на рок музиката. От първите акорди на Black Sabbath до последните години, белязани от битки със здравето и носталгията по сцената, неговият живот е повече от биография – това е мит. Но ако си мислите, че вече знаете всичко, „Прощален ритуал“ ще ви изненада. В своите мемоари той разкрива най-интимните страници – за страха от забравата, за болката от загубата, за несломимата любов към Шарън, която остава неговата котва. Разказва за радостта и отчаянието след последното турне, за смисъла на славата, когато прожекторите изгаснат, и за това как се живее, когато светът още очаква да те види на сцена. С неподправен хумор, искреност и самоирония, „Прощален ритуал“ разкрива различен Ози – мъдър, уязвим, но все така бунтар по душа. Това е книга за оцеляването и човечността зад легендата – прощално, но вдъхновяващо свидетелство на истинския „Принц на мрака“.

От Бирмингам до Лос Анджелис, от хаоса на младостта до мъдростта на възрастта – Ози минава през всичко с откровение и самоирония. Това не е книга за смъртта, а за живота – такъв, какъвто само той може да го разкаже. „Прощален ритуал“ е изповед, благодарност и последен поклон към корифея.

Кулотвият фронтмен на Black Sabbath е роден в Бирмингам. След напускането на групата изгражда успешна солова кариера с повече от 100 милиона продадени копия по света. Озбърн е носител на множество награди, сред които „Грами“, и член на Rock and Roll Hall of Fame. Известен с неподправения си хумор и скандален чар, той превръща живота си в легенда, а сега и в последна изповед.

