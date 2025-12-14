Българки превземат Холивуд! Наш уестърн влиза в американските кина

Истинска сензация от българска следа разтърсва американското независимо кино. Уестърнът „Eastern Western“, режисиран от две българки, вече имаше първите си прожекции в Лос Анджелис и Чикаго, и тръгва към Ню Йорк, като постепенно влиза и в киносалоните на големи вериги в САЩ. Филмът не просто възражда жанра, той го обръща с хастара навън, съобщава Нова телевизия.

Уестърнът с ново лице

„Eastern Western“ е рядък феномен още с появата си – уестърн, режисиран от жени, и то българки. Сестрите Марина и Биляна Грозданови, израснали в Съединените щати, но с балкански корени, посягат към жанр, който десетилетия наред е доминиран от мъжки разкази, оръжия и митологията на Дивия запад. Техният прочит обаче е различен – по-тих, по-човешки и далеч по-личен.

Лентата вече е показана пред публика в Лос Анджелис и Чикаго, а следващата спирка е Ню Йорк. Успоредно с това филмът започва ограничено разпространение в американски киносалони, включително в мрежата на AMC – рядко постижение за напълно независима продукция. През март „Eastern Western“ беше представен и пред българска публика в рамките на София Филм Фест.

Историята на един емигрант и сблъсъкът на два свята

В центъра на сюжета стои овдовял мъж от Босна, който заедно със сина си търси ново начало в щата Монтана. Това е уестърн без героични престрелки и черно-бяло морално деление – разказ за сблъсъка между суровия американски Запад и балканската чувствителност, между мълчанието и травмата, между оцеляването и принадлежността.

Филмът не е замислен като политически, но неминуемо носи такова послание. Той поставя във фокус ролята на имигрантите в изграждането на Америка – тема, която класическият уестърн почти напълно игнорира. Историята е вдъхновена от реалния живот на главния актьор Игор Галяшевич, чийто живот също е белязан от бягство от войната в бивша Югославия през 90-те години и болезнена адаптация към нов свят.

Уестърн без сценарий, но с истина

„Eastern Western“ е заснет по напълно нетрадиционен начин – без класически сценарий, с минимален екип и при сурови зимни условия в Монтана. Именно тази независимост, според авторите, е дала на филма автентичната му сила. В кадрите има каубои, индианци и оръжия, но те не са атракция сами по себе си, а фон на една дълбоко човешка история.

Проектът започва със собствени средства, а по-късно получава подкрепа от щата Монтана и частни инвеститори. Сестрите Грозданови признават, че за нискобюджетното кино пътят към киносалоните е почти затворен, тъй като повечето подобни продукции директно отиват в стрийминг платформите. Затова и появата на „Eastern Western“ на голям екран в САЩ е сериозен пробив.

България и неразказаните истории

Марина и Биляна напускат България през 90-те години заедно със семейството си и израстват между Австралия, Канада и Съединените щати. Въпреки това връзката им с родината остава жива. В следващите си проекти те планират да снимат и в България – филм за историята на родителите си и за промените в страната през 80-те години.

Двете не крият и гражданската си позиция, като открито заявяват ангажираност към обществените процеси у нас и позиция срещу корупцията. След успеха на „Eastern Western“ вече е ясно – българското кино може не само да стигне до Америка, но и да разкаже истории, които Холивуд отдавна е забравил как да разказва.

