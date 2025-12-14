Зимният ритъм на времето се запазва, но вече се задава промяна

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде облачно и мъгливо, като на места видимостта ще бъде значително намалена. След обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, мъглите постепенно ще се разкъсват и видимостта ще се подобрява. В останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево.

Максималните температури ще са между 7° и 12°, като ще останат по-ниски в районите с трайна мъгла. В София се очаква около 9°.

В планините времето ще бъде предимно слънчево с добра видимост. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който ще създава усещане за по-хладно време по високите части. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 0°, като условията ще са подходящи за зимен туризъм при повишено внимание заради вятъра.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е между 12° и 14°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала, без съществени промени през деня.

Седмица напред

През повечето дни от новата седмица времето ще бъде почти тихо. На много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо или с ниска слоеста облачност, което ще поддържа по-ниски дневни температури. В останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, като във вторник и сряда ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните – между 7° и 12°, отново по-ниски в местата с трайна мъгла.

В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето райони ще се разсейват. Облачността ще бъде разкъсана, предимно висока и средна, а температурите ще се повишат още. Максималните стойности ще бъдат между 11° и 16°.

В петък и събота ще преобладава облачно време. Повишава се вероятността на отделни места да превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб – в петък от северозапад, а в събота ще се ориентира от север. Дневните температури ще се понижат, като максималните ще са между 5° и 10°.

