Нова грипна заплаха пълзи към България

По-ранен и по-интензивен пик на грипа, наричан „супергрип“, вече се наблюдава във Великобритания и е ясен предупредителен сигнал за останалата част на Европа, включително и България. Макар засега епидемиологичната обстановка на континента да е относително спокойна, експертите предупреждават, че ситуацията може бързо да се промени, предаде Нова телевизия.

Ранен пик и по-висок риск в затворените пространства

Според д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн, най-опасни за разпространение на вируса остават местата, където хората прекарват дълго време на закрито – болници, поликлиники, училища и градският транспорт. Именно там рискът от заразяване е най-висок. За разлика от тях коледните базари и събитията на открито крият значително по-нисък риск, тъй като добрата вентилация ограничава предаването на вирусите.

Специалистът препоръчва носенето на маски в медицинските заведения и в претъпкания обществен транспорт, особено за възрастните хора и тези с отслабен имунитет, които са най-уязвими при грипни усложнения.

Мутации, които заобикалят имунитета

Т.нар. „супергрип“ тази година се разпространява необичайно рано – още в началото на декември. Причината е появата на няколко нови мутации през лятото, които частично намаляват ефективността на ваксините. Това не означава, че имунизацията е безполезна – напротив. „Дори при заразяване ваксинираните боледуват значително по-леко“, подчертава д-р Илиев.

Сериозен проблем в България обаче остава недостигът на грипни ваксини през последните месеци, което е оставило много хора без защита. Според експерта не е късно за имунизация, тъй като грипната вълна може да се задържи и през януари, а пикът все още не е преминал.

Най-засегнатите и решенията

Най-силно засегнатите групи тази зима са децата до 7–10-годишна възраст и възрастните хора. Д-р Илиев препоръчва ваксинация и за децата, като подчертава, че както назалните, така и инжекционните ваксини са безопасни и ефективни. По думите му честото боледуване в детските градини и училищата създава сериозен физически и психически стрес за децата и семействата им.

Експертът е категоричен и по отношение на имуностимулиращите препарати – те нямат доказана ефективност при предпазване от грип и вирусни инфекции. В тежките случаи проблемът често е прекомерният имунен отговор, а не слабият, което прави подобни продукти не само безполезни, но и подвеждащи.

В края на разговора д-р Илиев коментира и изтеглянето на бебешко мляко от пазара заради бактерия, като подчерта, че мярката е превантивна. При подобни инфекции основният риск за бебетата и малките деца остава обезводняването – още едно напомняне, че този сезон изисква повишено внимание и бърза реакция.

