Проф. Кантарджиев: Катастрофа няма, само вируси и кашлица

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, отново внесе спокойствие и доза хумор в ефира на Нова телевизия. Според него катастрофални сценарии за грипна вълна няма, а ваксинацията е най-добрата превенция, докато вирусите все още не са набрали сила. Пикът на грипа, както обикновено, се очаква едва през януари.

Грип няма, но времето за ваксина е сега

„През миналата седмица в лабораторията на Националния център не е доказан грипен вирус. Така че, който ще се ваксинира – сега му е времето“, заяви проф. Кантарджиев. Той напомни, че за хората над 65 години Здравната каса осигурява напълно безплатни противогрипни ваксини, а тази година количествата са дори по-големи. „Имаме 100 хиляди ваксини повече за възрастните и с 5 хиляди повече за децата. Няма страшно, има наличност“, каза професорът с усмивка.

По думите му доставките на ваксини и медикаменти се извършват поетапно, а аптекарите вече уведомяват записалите се клиенти: „Аптекарят ще бъде достатъчно любезен да се обади, когато ваксината пристигне.“

COVID-19 отстъпва, но вирусите не спят

Кантарджиев подчерта, че по данни на Националния център случаите на Ковид-19 продължават да намаляват. „Вчера прочетох и в доклада на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм – коронавирусът намалява в повечето държави“, каза той.

Според него няма епидемиологична катастрофа, а просто „зимен фон“ от вируси, които причиняват хрема, кашлица и температура. „Това са вируси с по-дълъг инкубационен период, инфекцията се развива по-бавно и може да се овладее с антиоксиданти, витамини и грижа за гърлото“, съветва професорът, като винаги добавя щипка хумор към медицинските препоръки.

Спокойствие до януари, после идва истинският грип

„Първите взривове на грип обикновено са през ноември, но истинското разпространение идва през декември, а пикът е януари-февруари“, напомня Кантарджиев. Той увери, че здравната система е подготвена, а паника няма нужда да се всява.

„Сега е време за превенция, за топъл чай, ваксина и малко търпение. Грипът ще дойде, но нека го посрещнем готови, не изплашени.“ С типичния си стил професорът завърши с усмивка: „Няма страшно, хората да се пазят от простуда и от телевизионни прогнози за апокалипсис.“

