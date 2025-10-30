Българите се юрнаха да се ваксинират срещу ковид и грип

С настъпването на есента Ковид-19 отново набира скорост, а кабинетите за имунизации отчитат рекорден интерес към ваксините срещу коронавирус и грип.

Лекарите предупреждават, че макар увеличението на случаите да е очаквано, е важно болните да не се самолекуват и да правят тестове при първи симптоми, тъй като двете инфекции започват сходно, но се лекуват различно.

Повече случаи и засилен интерес към ваксините

„Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. Една трета от дошлите в нашия кабинет са именно с Ковид-19“, обясни пред Нова телевизия общопрактикуващият лекар Гергана Николова. Тя уточни, че няма място за паника, но подчерта значението на навременната имунизация.

По думите ѝ в последните дни се наблюдава много висок интерес към ваксините. „За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет“, посочи д-р Николова. Лошата новина е, че ваксините в аптечната мрежа почти са изчерпани. „В кабинетите все още има налични, но те са предназначени за хора над 65-годишна възраст“, допълни тя.

Прилични симптоми, различна терапия

Медиците напомнят, че в началото COVID-19 и грипът си приличат по симптоми – висока температура, болка в гърлото и сухота, което често обърква пациентите. „Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при COVID-19 част от пациентите губят вкус и обоняние“, уточни д-р Николова.

Тя призова болните да не посягат към антибиотиците при всяко повишаване на температурата и да се консултират с лекар. Според прогнозите на медиците пикът на сезонния грип ще настъпи през януари или февруари, когато рискът от едновременна циркулация на двата вируса ще бъде най-висок.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com