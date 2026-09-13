Три нови щама на грипа атакуват: 770 000 ваксини идват у нас, над 500 000 са безплатни
Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Ваксини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Продължава и програмата за безплатна ваксинация на хората на и над 65 години
От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
Случаите на гонорея скачат със 150%, а лекарите вече се сблъскват и с опасния проблем на антибиотичната резистентност
Историята на Майло трогна хиляди – спасен под мост край Дряново, днес живее с героя на Испания и „Барселона“
Случващото се е пълна лудост
В съседните държави също се наблюдава увеличение на случаите на заболелите
Експерт предупреждава, че заразата ще се разпространява, а ваксинационното покритие е опасно ниско
Експертът предупреждава за усложнения и зове за спешна имунизация
Децата са най-засегнати, рискът от епидемия вече е реален
Нисък имунизационен обхват и разпространение на митове за ваксините създават риск от разпространение
След смъртни случаи и десетки заразени, властите следят ситуацията и отчитат нови сигнали
Търсенето е голямо, но доставките очевидно не са достатъчни
Мръсотията в София крие заплаха от вируси
От HPV вируса страдат и двата пола
Ваксината си върши работата, заяви главният държавен здравен инспектор
Пикът ще е през февруари, ваксинацията е ключова
Само 15 хиляди дози за цялата страна, фармацевтите предупреждават за реекспорт и слабо планиране
Известният епидемиолог увери, че пикът на грипа ще е чак през януари и че сега е моментът за ваксина
Лекарите отчитат ръст на случаите и засилен интерес към имунизацията преди очаквания пик на грипа
Проф. Ива Христова съветва за навременна ваксинация, защото циркулацията на вируса вече се засилва