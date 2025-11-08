Аптекари алармират! Важни противогрипни ваксини изчезнаха

В аптеките в страната и тази есен се наблюдава сериозен недостиг на противогрипни ваксини, а най-тежка е ситуацията при назалната форма, предназначена за деца над две години. За това предупреди пред БНР магистър-фармацевт Маргарита Грозданова, член на Етичната комисия на Българския фармацевтичен съюз. По думите ѝ доставените количества са далеч под нуждите на населението, а аптеките отново са изправени пред хаос и напрежение.

Назалните ваксини – търсени, но почти недостъпни

Според Грозданова тази година у нас са внесени едва около 15 хиляди назални ваксини за цялата страна – бройка, която е „крайно недостатъчна“. Много аптеки са получили едва по две до пет опаковки, които не достигат до пациентите. „Ние получихме пет ваксини общо – те стигнаха само за децата на персонала“, разказва фармацевтът.

Назалната ваксина се прилага основно при деца и е предпочитана заради безболезненото приложение. Проблемът обаче се задълбочава, защото при първо поставяне са нужни две дози в рамките на 30 дни. Това означава, че реално покритите деца са още по-малко.

Недостиг и при ваксините за възрастни

Липсата не се ограничава само до детските препарати. Ваксините за хора над 65 години, които се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса, също са в ограничени количества. Личните лекари подават заявки за по 200-250 дози, но получават едва по 50, обяснява Грозданова. Затова ваксините се дават само на най-уязвимите пациенти.

Фармацевтите посочват, че това води до недоволство сред хората, които искат да се имунизират, но не успяват да намерят препарат, въпреки че НЗОК покрива разходите.

Подозрения за реекспорт и страх от бракуване

Сред възможните причини за недостига се посочват страхът от бракуване заради краткия срок на годност на ваксините и вероятен реекспорт към други държави. Назалните ваксини не са включени в списъка със забранени за износ лекарства, което според Грозданова „поражда съмнения, че част от внесените количества напускат страната“.

Фармацевтите настояват Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата да следят движението на тези продукти, тъй като пазарният недостиг се повтаря всяка година при началото на грипния сезон.

Необходимост от по-добро планиране и електронен контрол

Според експертите решението е в по-точното прогнозиране на нуждите и въвеждането на електронен контрол върху реалното потребление. Грозданова предлага детските противогрипни ваксини да бъдат включени в програмите на НЗОК, за да се изчисляват количествата спрямо списъците на личните лекари.

„Ако има електронна рецепта, ще има и регистър. Ще се знае точно колко се използва, колко е нужно и колко да се внесе“, подчерта тя. Така, според фармацевтите, ще може да се прекрати порочната практика всяка есен аптеките да правят списъци на чакащи родители.

Ползата от имунизацията остава безспорна

Въпреки трудностите при доставките, специалистите са категорични, че противогрипната ваксинация остава един от най-ефективните методи за предпазване от усложнения. „Ваксината не винаги предотвратява заразяване, но почти винаги прави заболяването значително по-леко“, напомня Грозданова.

Тя апелира Министерството на здравеопазването да извършва по-прецизен мониторинг и да планира доставките навреме. „Не бива всяка есен да изпадаме в стрес и да казваме на родителите, че нямаме. Това е изключително неприятно“, обобщи тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com