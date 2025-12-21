Голям наш град позлати младите лекари

Недостигът на лекари и медицински сестри от години е сред най-тежките проблеми на българското здравеопазване, като болниците извън столицата са засегнати в особено голяма степен. В Кюстендил обаче е избран различен подход – чрез финансови стимули и социални придобивки местната власт и болницата търсят начин да задържат и привлекат млади кадри, а първите резултати вече са налице.

Първите реални резултати

Три медицински сестри и шестима лекари – това е конкретният ефект от старта на програмата за задържане на кадри в МБАЛ Никола Василиев и община Кюстендил. Директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов определя инициативата като истинска „глътка въздух“, особено за отделенията, в които кадровият дефицит е най-остър.

Партньорство с университет и дистанционно обучение

Още преди две години общината и болницата обединяват усилия, за да осигурят устойчивост на здравната система в града. Началната стъпка е партньорство с Тракийския университет, което дава възможност на работещи хора с семейства да се обучават за медицински сестри основно в дистанционен формат, без да напускат града си.

Личният избор да останеш

Сред първите, които се възползват от програмата, са Цветина Николова от Педиатричното отделение и Даниела Николова от Психиатричното отделение. И за двете решаващ е бил именно гъвкавият формат на обучение, съчетан с финансова подкрепа. Срещу месечна стипендия те се задължават да работят в болницата в Кюстендил в срок от пет години след завършването си. Цветина споделя, че екипът я е приел много добре и че работата с децата ѝ носи удовлетворение, докато за Даниела най-голямото предимство е възможността да остане в родния си град и да отглежда детето си там.

Още кадри в подготовка

В момента още седем медицински сестри се обучават по същата схема, като получават стипендии, осигурени съвместно от общината и болницата. Така програмата постепенно разширява обхвата си и създава реален резерв от бъдещи специалисти за местното здравеопазване.

Два стълба на програмата

Програмата за привличане на кадри е изградена върху два основни етапа. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов обяснява, че общината осигурява общински жилища за лекари, които не са от града. До момента вече са предоставени шест апартамента на доктори, работещи в местната болница.

Вторият ключов елемент са месечните стипендии. За лекарите общата сума достига 900 лева месечно – 500 лв. от болницата и 400 лв. от общината. За медицинските сестри финансовата подкрепа е 800 лева на месец, разпределени поравно между двете институции, за целия период на обучение.

Обучение извън столицата с равни възможности

Директорът Димитър Стоилов подчертава, че въпреки силното привличане на кадри от страна на София, обучението и практиката в областните и по-малките болници по нищо не отстъпват на тези в големите медицински центрове. Според работещите в системата, макар кадровият дефицит да остава сериозно предизвикателство, подобни мерки са реална и работеща стъпка към неговото преодоляване.

