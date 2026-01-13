Братски жест за спасяване на живот трогна българите

45-годишен мъж дари бъбрек на своята 47-годишна сестра и промени съдбата ѝ, влизайки заедно с нея в операционната на 3 декември и излизайки с нещо повече от медицински успех – с нов живот.

Трансплантацията е извършена от екипа на УМБАЛ Лозенец и преминава успешно както за донора, така и за реципиента, като и двамата днес се възстановяват спокойно и постепенно се връщат към нормалния си ритъм на живот, съобщава БНТ.

Донорът е изписан още на 10 декември, а сестра му – на 22 декември, като най-силният момент в тази история идва не в операционната, а у дома. Двамата посрещат Коледа заедно, без болнични стаи, без апарати, без страх. Жената не е била на диализа, а навременната трансплантация ѝ дава шанс да продължи напред, без тежките ограничения, които болестта неизбежно налага с времето.

„И при донора, и при реципиента възстановяването протича спокойно. Това са случаи, които ни напомнят защо тази медицина е толкова специална – защото зад всяка операция стоят човешки съдби, семейства и огромна емоция“, коментира д-р Борил Петров от Клиниката по урология към УМБАЛ Лозенец. По думите му трансплантацията от жив донор е изключително отговорен процес, който изисква прецизна подготовка, внимателна оценка и дългосрочно проследяване и на двамата пациенти.

В този случай обаче медицината отстъпва крачка назад пред нещо по-силно. „Да дадеш орган. Да поемеш риск. Да легнеш на операционната маса заради друг. Това не е медицинско решение. Това е любов.“ И точно затова най-силната дума в тази история не е „операция“. Най-силната дума е „брат“.

