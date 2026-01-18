Тревожен сигнал от Пирогов! Вирусите убиват все по-млади

Сърдечните усложнения след грип и вирусни инфекции вече засягат все по-млади хора, а инфаркти се регистрират и при 30-годишни пациенти. За тревожната тенденция предупреди пред Нова телевизия кардиологът и специалист по вътрешни болести от „Пирогов“ д-р Снежана Бахарова. По думите й грипният сезон изостря проблеми, които често се подценяват, а липсата на профилактика води до тежки последици.

Инфарктът вече не е „болест на възрастните“

Д-р Бахарова подчерта, че представата за инфаркта като проблем на по-възрастните е остаряла. Ако преди години сърдечните удари при жените са се появявали основно след критическа възраст, а при мъжете около 45-50 години, днес в болниците постъпват млади мъже на около 30 години с тежки кардиологични инциденти. Според лекаря основните фактори са обездвижването, заседналият начин на живот и прекомерното време, прекарано пред телефони и социални мрежи за сметка на физическата активност.

Грипът и ковид - късната опасност

По отношение на вирусните инфекции д-р Бахарова предупреди, че сърдечните усложнения невинаги се появяват веднага. Ранните симптоми могат да се проявят между седмия и десетия ден след инфекцията, но има и късни случаи – месец или дори три по-късно. Сред сигналите, които не бива да се пренебрегват, са лесната умора, сърцебиенето и нарушенията в сърдечния ритъм. При подобни оплаквания тя призова хората незабавно да потърсят помощ от личния си лекар или от спешен център.

Затлъстяването като аларма за системен проблем

Кардиологът коментира и скорошен случай на пациент с тегло около 200 килограма, починал в болница, като пример за масовото затлъстяване сред все по-млади хора. Според нея комбинацията от лошо хранене, липса на движение и употреба на хранителни добавки с неясен произход сериозно усложнява работата на лекарите и увеличава риска от фатални усложнения.

Профилактиката, която всеки отлага

Д-р Бахарова акцентира върху личната отговорност за здравето. След 18-годишна възраст всеки човек трябва поне веднъж годишно да отделя време за профилактичен преглед, включващ кардиограма, измерване на кръвното налягане и изследвания на кръвната захар и бъбречните показатели. По думите ѝ българите често неглижират тези грижи и търсят помощ едва когато проблемът вече е сериозен.

Зимата, лекарствата и опасното самолечение

Зимният сезон е особено рисков за хората със сърдечни заболявания. Кардиологът предупреди пациентите с хипертония да не спират самоволно предписаните си лекарства при по-ниски стойности на кръвното налягане. Тя препоръча и ваксинацията срещу грип като ефективна превантивна мярка за рисковите групи. В края на разговора д-р Бахарова отправи категорично предупреждение срещу самолечението чрез интернет и изкуствен интелект, като подчерта, че хранителните добавки не подлежат на същия контрол като лекарствата. Вместо това тя съветва приемът на витамини и добавки да става само след консултация със специалист.

