Шести сме в света, младите у нас бият всички по точки
Битката за критичното мислене у хората
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Битката за критичното мислене у хората
Води до дългове и отчаяние
Това сочат най-новите данни на „Евростат”
Искат независимост и високи доходи
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Дори и с оскъдни пенсии възрастните хора често имат значителни спестявания и дори могат да помагат на децата и внуците си
Географът настоя за връзка с диаспората и предупреди за манипулации сред младите
6-годишно дете е сред пострадалите от висенето в социалните мрежи
Проучване показва, че ежедневното напрежение става норма, а кратките паузи се превръщат в спасителен механизъм
Обратно на очакванията се оказва, че по-младото поколение е по-нещастно от предходните
Грипът удря сърцето, инфаркти вече има и при 30-годишни
Звездата с първа публична изява от много време насам
Населеното място расте и се оживява
Заем от 1000 лв. лесно достига до над 1600 лева
Студентите в химическите факултети пък като цяло първо задават въпрос за работа в офис в София или Пловдив
Зумерите се опитват да се впишат в обществото
Отлична възможност за старт в кариерата
Тя сподели опита на БАИ в това да привличат бъдещите специалисти към бизнеса в страната
Онкологът Марчела Колева с ценни съвети
Младежи имаха практическо обучение в НИМ