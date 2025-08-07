Наш завод алармира: Даваме 3500 лв. заплата и няма кандидати!

Сътрудничим тясно с всички вузове у нас, които обучават кадри за химическата промишленост. Това са част от мерките, които предприемаме, за да си набавяме висококвалифициран персонал. Това каза за БТА изпълнителният директор на торовия завод "Неохим" в Димитровград Стефан Димитров.

Предприятието има свободни позиции както за инженер-химици, така и за персонал със средна квалификация в своите производства.

Редовно подаваме заявки в кариерните сайтове на университетите, които поддържат специалността "инженер-химик". Ежегодно участваме и във всички кариерни форуми на тези университети, разказва Диана Димитрова, директор "Връзки с инвеститори" в предприятието. На тях фирмата представя възможните позиции в производствата си и кани студенти на стажове с предварително подготвена програма. Стажовете са платени най-малко с минимална работна заплата. Трудности обаче произтичат от обстоятелството, че първо на територията на област Хасково на практика няма средни училища, в които да има професионална подготовка на бъдещи химици.

Студентите в химическите факултети пък като цяло първо задават въпрос за работа в офис в София или Пловдив, или за дистанционна ангажираност.

За попълване на кадровия дефицит се използват и обяви в Бюрото по труда и в специализирани интернет платформи за търсене и предлагане на работа.

"Неохим" АД е най-големият работодател в област Хасково с 630 души персонал. Социалните придобивки включват ваучери за храна по две наредби, бонуси към възнагражденията при положителен финансов резултат, собствен медицински център, застраховка "Живот".

Средната работна заплата в дружеството е 2800-3000 лева, като в по-сложните и тежки производства е по-висока - може да достигне до 3500 лева, посочва Димитров.

Започващите работа преминават задължително обучение от един до четири месеца с оказване на пълна помощ и съдействие от наставник. В края се полага задължителен изпит. На желаещите да продължат обучението си за бакалавър или магистър се изплащат семестриалните такси и командировъчни, добавя Димитрова.

Отговорът на това как можем да привлечем млади хора на работа според мен не е само и единствено високото възнаграждение, коментира изпълнителният директор Стефан Димитров.

За него много важна е възможността за социално включване и адаптация, и възможността човек да може да се развива пълноценно, да се чувства като част от съвремието. За Димитров също така голямото предизвикателство е, че образователната ни система не е в необходимото съответствие да дава напълно подготвени кадри.

