Публичният сектор превзема местните пазари на труда
В 17% от общините държавата е най-големият работодател, а частният сектор почти не съществува
„Хората не са роботи“ - работодатели и синдикати спорят за промяната
Студентите в химическите факултети пък като цяло първо задават въпрос за работа в офис в София или П...
Някои сектори са зачеркнати от младите хора, защото няма възможност за дистанционна работа
Справките в регистъра се откриват в портала на НАП, рубрика "Е-услуги", подрубрика "Справки"
Администрациите нямат цели, не обучават служителите си и оценяват работата им субективно
Експертите обаче напомнят, че сегашните трудови книжки трябва да се пазят
Контролните органи задължително налагат санкция от 1500 до 15 000 лева за всеки случай
Един от начините да демонстрирате стойността си е да разделите по-големите проекти на по-малки части
Компанията ще отличи Най-добрите работодатели у нас чрез експертността на Мърсър в над 4000 проекта...
Те се правят по специална процедура, за да се защити интересът на работниците
В проучването се включиха хотелиери, които управляват леглова база от около 11 000 стаи
Желаещите да работят в България обаче се концентрират само в няколко сектора
Най-голяма е конкуренцията на пазара на труда в област Разград
Тази година Агенцията по заетостта връчи награди за Работодател на годината в три основни категории
Най-много хора идват от Узбекистан, Киргизстан и Непал
Непълнолетните се наемат най-вече в хотелиерството, ресторантьорството и търговията
Със 100% увеличение се заплаща и извънредният труд в тези дни
Най-много време отделят в Турция – 44 часа
През февруари се отчита ръст от 4% (1700 предложения повече) спрямо предходния януари