Голяма драма в БСП! Опозицията надделя

Драмата в БСП расте. Още в началото на днешния пленум на Столетницата опозицията срещу председателя Атанас Зафиров надделя. При обсъждането на дневния ред на заседанието вариантът на Зафиров бе отхвърлен. Мнозинството на "Позитано" 20 прие дневния ред, предложен от вътрешната опозиция, който предвижда провеждането на нов конгрес. Нагласата е това да се случи през февруари - преди предсрочните парламентарни избори.

Пленумът бламира програмата, която предлагаше изпълнителното бюро. А гласуването мина в приблизително съотношение 2 към 1 в полза на бързото свикване на най-висшия партиен форум.

В момента Зафиров дава отчет за съвършеното по време на едногодишното участие на БСП в кабинета на Росен Желязков.

По-късно ще стане ясно и кога точно ще бъде насрочен конгресът. По устав пленумът го насрочва и трябват 3 месеца за провеждането му, при неотложност обаче той може да бъде насрочен и след две седмици. Най-ранната възможна дата е 31 януари.

В момента със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП. Това е най-големият ми страх на база на 20-годишния ми партиен опит и това, което съм виждал, коментира заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов преди началото на пленума.



„Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала“, каза още Паргов.



Той коментира и въпроса дали трябва да има смяна на лидера на партията. „Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може, но оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори. Това е най-честата причина за смяна на един ръководител“, каза той.



"Днес ще има и точка, свързана с подготовката на БСП за предсрочните избори, защото наред с вътрешната драматургия, трябва да свършим и малко работа, за да се подготвим за това, което ни предстои и няма де е никак леко“, допълни още Паргов.



Заседанието на пленума бе насрочено през декември, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

