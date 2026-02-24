Хазната пълна! Но светят две червени лампи

Хазната е пълна и стабилна. Служебният министър на България обяви какво е финансовото положение на страната. Според Георги Клисурски повод за притеснения няма. Министърът обаче посочи и два проблема.

Към момента състоянието на финансите в България е стабилно. Бих казал например нивото на средствата, които имаме в фискалния резерв, е доста високо, на историческо високо ниво. Имаме около осем милиарда евро, което е над 16 милиарда лева. Така че от тази гледна точка сме стабилни, започна Клисурски.

Той обаче уточни, че през 2026 година има и две големи предизвикателства пред публичните финанси, които са въпросителни и за които трябва много да внимаваме.

Първото нещо е това, че все още нямаме приет бюджет за 2026 година и поне още два месеца няма да имаме.

Вторият рисков фактор, просто искам да го очертая, тъй като той е важен да се знае, е, че по линия на приходите предстоят последните две плащания по Плана за възстановяване устойчивост. Четвъртото и пето плащане, които трябва да дойдат в България през 2026 година. Те обаче зависят от реформите, които Народното събрание ще приеме, и ако има неприятни реформи или недостатъчно приети реформи, тогава около 2 милиарда евро са под риск за държавната хазна, заяви още по бТВ Георги Клисурски.

По-рано днес той съобщи, че утре внася в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за бюджета. Пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) финансовият министър посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март.

Клисурски уточни, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различни сценарии - управленско мнозинство в парламента или нови избори, няма да се създаде несигурност.

