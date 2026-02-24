Калин Стоянов: Върви сценарий на ПП "избори с наше МВР"

Всички сме свидетели, че служебното правителство е изцяло на партия ПП-ДБ. Видяхме, че вчера ударно смениха областните управители на 28-те области. Това което всички усещаме е, че сценарият за избори с наше МВР е в ход. Това заяви депутатът от ПГ на ДПС-Ново начало Калин Стоянов пред журналисти в парламента.

И тук много важна е позицията на президента Йотова – да видим дали тя ще бъде част от този сценарий, каза Стоянов. И допълни: "Лично според мен няма как да тръгваш да сменяш хора на които дори не знаеш името".

Не съм аз човекът, който да дава оценка на главния секретар. Но все пак чух мотивите на министъра, някои от тях са буквално смешни, коментира още Стоянов.

