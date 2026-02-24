Рокадите в МВР! Кадър на Академията на ФБР става и.д главен секретар

Полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев е изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР от днес. Това съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев, предаде БГНЕС. "Няма да предлагам титулярен главен секретар", допълни служебният министър.

Кандев завършва Природо-математическата гимназия „Яне Сандански" в родния си град Гоце Делчев.

Баща му е бил полицай в местното Районно управление, а майка му – директор и преподавател в училището в близко село Мосомище.

След средното си образование Кандев служи като войник в Школата за запасни офицери в Плевен, където изпращат висшисти или пък завършили елитни гимназии и отличници. Бакалавърската си степен завършва в Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". В системата на МВР е от 1999 г. като постъпва в Главна Дирекция „Национална полиция" и осем години е инспектор в сектор „Престъпления против собствеността". Придобива и магистърска степен по право в ЮЗУ „Н. Рилски" в Благоевград. През 2008 г. завършва 235-ата сесия на Националната академия на Федералното Бюро за Разследване на САЩ. Преминава курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейския полицейски колеж.

Преминал е и следдипломна квалификация „Криминално правосъдие" от Академията на ФБР в Куантико, Вирджиния (САЩ). От 2007 до 2010 г. Кандев е инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия" в ГДНП, а през следващите три години е инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия".

Вчера Дечев обяви, че Министерският съвет е взел решение да предложи на президента освобождаването на главния секретар на МВР - Мирослав Рашков. Решението вече е изпратено за разглеждане от държавния глава.

По думите на Дечев, мотивите за това действие са свързани както с ролята на главния секретар в работата на министерството, така и с предстоящата организация на изборния процес. Той подчерта, че това е най-висшата професионална позиция в системата на МВР и има ключово значение за гарантиране на честни, прозрачни и законосъобразни избори. Министърът посочи, че служебното правителство разполага с ограничено време, което изисква бързи и решителни действия.

От днес политическият кабинет в МВР се попълва и с трима нови зам.- министри на вътрешните работи – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, съобщи Емил Дечев пред БНР.

"По отношение на директорите на областните дирекции ще направим всичко възможно там да работят хора, които не биха допуснали второ решение за касиране на предстоящите избори поради изборни манипулации, купуване на гласове и контролиран вот. Ще ползваме информацията за рисковите секции. Там, където е имало проблеми, вероятно ще се стигне до смяна", каза МВР-шефът.

Никога не съм бил партиен член, отбеляза още Дечев.

