Аферата "Петрохан": Простреляният с 2 куршума Ивайло Иванов се оказа...

Единият от самоубилите се в хижа "Петрохан" рейнджъри от групата на "лама" Ивайло Калушев - неговия съименник Ивайло Иванов, когото всички са наричали Ивей, е бил изключително богат. Това пише в. "19 минути", позовавайки се на свой осведомен източник.

Ивей е имал милиони. Както вече е известно, Ивeй е единственият от групата на Калушев, който е прострелян с 2 куршума, вероятно от различни оръжия.

"Той беше наистина много богат човек. Нямаше никакви материални проблеми и се обърна към духовното. Парите изобщо не го интересуваха. Помагаше на хората", описват го приятелите му. Ивайло Иванов е финансист и адвокат.

Не е ясно кой наследява милионера. Във всеки случай, ако все пак се търси вариант за убийство - мнозина изразиха съмнение в самоуйбиство с 2 куршума, това би бил възможен мотив, въпреки че не е ясно приложим ли е точно към казуса.

