Сектата на Калушев! Кланят му се като на бог (ВИДЕО)
МВР и прокуратурата показаха нови записи
Няма как да заглушите възмущението и погнусата на мнозинството от гражданите, каза Цеков
Илиев е бил разпитан 2 пъти. Вторият път е бил с адвокат
Разказът на непълнолетно момиче, пътувало със сектата
Кълбото от политико-криминални зависимости, оплетени около петроханската секта, започва да се разпли...
Разкритията очертаха ясно разделителната линия в обществото - на нормалността срещу извращенията