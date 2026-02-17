9 висящи въпроса за трагедията "Петрохан"

Кой и защо обърна държавата на хранилка и параван за секта, протегнала мръсните си педофилски ръце към децата ни?

Бивш вътрешен министър въоръжава с арсенал, достоен за мисия в близкоизточен размирен район, псевдорейнджъри, ръководени от самозвано тибетско гуру с педофилски наклонности. След което закрива РПУ-то в района, в който „тренират“, за да си вилнеят там на спокойствие. А за да е комфортът им още по-голям, изтегля и звеното на гранична полиция от същия район.

Бивш правосъден министър осигурява регистрацията като неправителствена организация на въпросното гуру и неговите „рейнджъри“ за светкавичните три дни.

Бивш екоминистър сключва с въпросната организация – също по бързата писта – меморандум, с който й позволява да си направи „частна държава“. Преотстъпва й правото да контролира и регулира - под прикритието, че опазва природата, в хич не малка държавна територия. При това от името на официалните държавни институции. Дори политическата му сила – към която принадлежат и вече описаните дотук лица, прокарва поправка в Закона за защитените територии, с която разширява възможността на преотстъпване на държавни функции на частни организации.

И тъй като нищо от това няма как да се случи без да има щедро финансиране, спонсори на въпросното НПО със сектантска структура и престъпен интерес към малки момчета се оказват също важни публични фигури. Като кметът на София и мастита бизнесдама. Все част от един и същи олигархично-корпоративен кръг. Каквито впрочем са и останалите действащи лица в този хорър.

Описаното не е сюжет за политически трилър, а чистата реалност. Грозна и зловеща. Демонстрираща осакатяването на институциите и денонсирането на морала в политиката, проведено тенденциозно в периода 2022-2023 от една конкретна политическа формация и корпоративно-олигархичния кръг, който я създаде. Защото, откакто се разрази трагедията в Петрохан, от разкритията за създаването и функционирането на организацията на Ивайло Калушев, прикрила сектантско-педофилското си лице под благовидно звучащото име „Национална агенция за контрол на защитените територии“, изскачат знакови лица на все една и съща политическа формация – ПП-ДБ. Самата тя създадена от корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“ на Иво Прокопиев, за да прокарва интересите му във властта. Не само неговите, но и на медународната мрежа на „Отворено общество“ на Джордж Сорос, чиито наместник в България са именно Прокопиев и пионките му в медиите, политиката и НПО сектора. Пионки като ПП-ДБ, които от самото избухване на скандала се опитват панически да отвличат вниманието по фалшиви следи, само и само за да заглушат важните въпроси, поставени от тази трагедия.

Като например

Кой, как и защо обърна държавата в хранилка и параван за секта,

чийто тартор Ивайло Калушев – според показанията на над 30 свидетели, е убеждавал родители да му предоставят децата си за отглеждане? Става въпрос все за момчета на възраст около 10-11 години, които са попадали на тази невръстна възраст в педофилските ръце на Калушев под широко затворените очи на държавата. И по-конкретно на правителството на ПП-ДБ с премиер Кирил Петков, чиито представители са прокарали пътя за съществуването на тази организация, а след падането му на власт – посредством депутатите си в Народното събрание и по линия на т.нар. „сглобка“, са прокарвали законови поправки. Като например вече споменатото изменение в Закона за защитените територии, прието през 2023 г. А когато не са лобирали за приемането на изменения, са спирали поправки, които биха могли да засегнат интересите на хора като Калушев. Както например направиха отново през 2023 г., когато се пребориха да отпадне идеята за въвеждането на регистър на педофилите в страната.

Защо настоящият депутат от ПП-ДБ и бивш МВР шеф Бойко Рашков е въоръжил да зъби Калушев и хората му, а след това се е погрижил необезпокоявано да развиват „дейността“ си в района на Петрохан?

Първото прави още като служебен министър на вътрешните работи в назначеното от доскорошния президент и кандидат за партиен лидер Румен Радев правителство на Стефан Янев. След което продължава с разчистването на територия за Калушев и сектата му като МВР шеф в кабинета на Кирил Петков.

Защо по времето на друг министър от правителството на Кирил Петков – бившата правосъдна шефка и също настоящ депутат от ПП-ДБ Надежда Йорданова, сектата на Калушев получава светкавично регистрация като НПО? При това със спорното име „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), имитиращо названието на държавен орган.

Защо бившият образователен министър в същия кабинет на Кирил Петков и настоящ депутат от ПП-ДБ – Николай Денков, дава лиценз за частното училище „Космос“? Институция със спорни качества, която – оказва се, се е занимавала не с това да образова учениците си, а да прикрива отсъствията на тези свои възпитаници, които са били засмуквани от сектата на Калушев.

Защо бившият екоминистър в кабинета на бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков - Борислав Сандов, е сключил меморандум с организацията на квазигуруто Калушев НАКЗТ, с който й преотстъпва функциите по защита на териториите около Петрохан? Истината е, че парафирането на подобно споразумение е чрезвичайно събитие. Да не говорим, че е абсолютно недопустимо държавата да се абдикира от задълженията си и да ги преотстъпва на частни организации. Това обаче далеч не е чрезвичайно. „Аутсорсването“ към НПО-та на чисто държавни функции е специалитет на задкулисната мрежа у нас на Соросовото „Отворено общество“ и Прокопиевия кръг „Капитал“, посредством който бяха разградени и окупирани от представители на въпросната мрежа цели системи. Като например социалния и образователния сектор.

Защо четвъртият по ранг в държавата – кметът на София Васил Терзиев, не само е дарил 70-80 000 евро (по собствени признание) на НАКЗТ, а е бил и чест гост в хижата им?

При това с децата си – пак по собствени признания. Дали пък тези близки отношения не са свързани отново с принадлежността му към същия кръг „Капитал“, чиято кандидатура за поста на градоначалник бе и който създаде и формациите от коалицията ПП-ДБ?

Същият въпрос важи и за „бизнесдамата“ и основен спонсор на цяла поредица НПО-та, свързани с този корпоративно-олигархичен кръг, обслужващ интересите на Сорос у нас – Саша Безуханова.

Подобно на Васил Терзиев и тя е била мастит дарител на организацията на Калушев. И пак подобно на него – им е гостувала с дъщеря си. При това – в Мексико. Терзиев и Безуханова далеч не са единствените от най-близкото обкръжение на Прокопиев, които се оказаха пряко намесени в създаването, възхода и допускането изобщо да съществува на тази омерзителна секта, довела до 6 трупа, в това число на 15-годишно момче и изправила на нокти цялото ни общество. Оказва се, че според данни на epicentar.bg на гости в Мексико им е ходил и бившият съдружник на Прокопиев в списание „Едно“ – арт продуцентът Асен Асенов.

На този фон си е направо риторичен въпросът защо единственият свидетел по делото, чийто показания са в полза на Калушев - близкият приятел на самозваното гуру Деян Илиев, е представляван пред разследващите от кантората на адвокатите Доковска и Лулчева. За незапознатите, това е кантората, която представлява всички видни фигури от кръга „Капитал“, в това число и самият Иво Прокопиев по делата им.

Но да се върнем на началото. Всички тези факти отговарят на първия въпрос - кой и как обърна държавата в хранилка на секта, ръководена от педофил, допускайки български деца да станат нейна жертва. А защо? Защото това е начинът, по който действа по цял свят задкулисието на Джордж Сорос – толерира и създава чудовища като Калушев чрез пионките си в политиката и медиите и заглушава всеки глас, дръзнал да се противопостави на този зловещ демонтаж на законността и морала.

Трагедията в Петрохан ясно показа, че разделителната линия не е ляво дясно. Тя е на нормалността срещу извращенията, прокламирани от тази мрежа и довели до ужаса превърнал България в сцена на епизод от „Туин Пийкс“. До това едно 15-годишно дете да бъде екзекутирано от ръката на гуру-педофил, а още незнайно какъв брой жертви, оплетени в мрежите на Калушев на невръстна възраст да са с почернени и осакатени животи.

И тук най-важният въпрос е към всички нас като общество - докога ще позволяваме на пионките на Сорос и Прокопиев в медиите, партийния и НПО-сектора да разграждат държавността и да развращават политиката, използвайки я за лобизъм в полза на хора като Калушев?

