9 висящи въпроса за трагедията "Петрохан"
Разкритията очертаха ясно разделителната линия в обществото - на нормалността срещу извращенията
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Разкритията очертаха ясно разделителната линия в обществото - на нормалността срещу извращенията
София. "Не дърпам никакви конци – нито на IT сектора, нито на студентите. Името ми се намесва несправедливо през последните 3-4 месеца в най-различни...
София. Саша Безуханова напуска високия си пост в "Хюлет-Пакард" и създава интернет платформа за дебат "България може". С нея са преподаватели от Софий...