25-те най-важни постижения на Тръмп. Рекорден спад на убийствата, инвестиции колкото БВП на Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува списък с 25-те основни постижения, които е постигнал по време на настоящия президентски мандат. Публикацията му е в социалната мрежа Truth Social.

25-те постижения на Тръмп

Освен разрешаването на конфликти, списъкът включва следните елементи:

1. Направи най-надеждно защитената южна граница в историята на страната – през последните 16 месеца нито един нелегален мигрант не е бил допуснат в Съединените щати.

2. Законът Лейкън Райли беше подписан, за да гарантира, че опасни престъпници - незаконни мигранти, са извън улиците на американските градове.

3. Постигна най-значимия спад в броя на убийствата в историята от 125 години насам - от 1900 г. насам.

4. Подписа най-голямото данъчно облекчение в историята на САЩ, включително премахването на бакшиша, извънредния труд и социалните осигуровки за по-възрастните американци.

5. Осигури ангажименти за привличане на 19,2 трилиона долара нови инвестиции в американската икономика, сума, сравними с годишния БВП на Китай.

6. Наложи исторически мита за възстановяване на производството в САЩ, включително 50% мита върху вносна мед, алуминий и стомана и 25% мита върху вносни автомобили.

7. След изборите фондовият пазар е поставил нови рекордни върхове 80 пъти.

8. Днес в Съединените щати работят повече хора, отколкото по всяко време в историята на страната.

9. Предостави най-голямата инвестиция в американската армия в историята – 1 трилион долара тази година и очаквано 1,5 трилиона долара догодина.

10. Заловен и изправен бе пред правосъдието издирвания диктатор на Венецуела Николас Мадуро.

11. Премахна капацитета на Иран за обогатяване на уран, за да се гарантира, че Техеран никога няма да придобие ядрени оръжия.

12. Проведе множество успешни военни удари срещу наркокартели. В резултат на това потокът на фентанил през границата на САЩ беше намален с 60%.

13. Договори MFN сделки за намаляване на цената на много предписани лекарства чрез премахване на ценовите разлики от 300%, 400%, 500% и 600%.

14. Сложи край на "зелената нова заблуда", обяви извънредно положение в енергийния сектор и започна да прилага принципа „Копай, бейби, копай“.

15. Отмени "лудият мандат" за електрически автомобили и други, според него, катастрофални норми за американската автомобилна индустрия.

16. Американският износ скочи до най-високото ниво в историята – тази година страната се насочва към износ на стоки за 2,3 трилиона долара.

17. Отмени всички дискриминационни политики за "разнообразие, равенство и включване" (DEI) във федералното правителство и частния сектор.

18. Забрани на мъжете да участват в женски спортни състезания.

19. Забрани трансджендър идеологията и критичната расова теория в училищата.

20. Стартира "Trump Account" – данъчни инвестиционни сметки за всяко американско дете, започващи от $8,000 за всяко новородено.

21. През първите 12 месеца той уреди 8 войни, сключвайки исторически мирни споразумения, включително войната в Газа, както и нормализирането на отношенията между Азербайджан и Армения.

22. Постига връщането на всички живи заложници при техните семейства, както и връщането на телата на загиналите заложници.

23. Спря приемането на всички бежанци в Съединените щати, включително тези от Сомалия и други, по определение, опасни региони.

24. Изпрати Националната гвардия да възстанови реда във Вашингтон, Мемфис и Ню Орлиънс.

25. Направи английския официален език на Съединените щати.