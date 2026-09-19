Паника в Сеута: Полиция стреля с гумени куршуми по мигранти ВИДЕО

Испанската полиция за борба с безредиците използва гумени куршуми и палки при операция за извеждането на хиляди мигранти от плажовете на северноафриканския анклав Сеута и преместването на част от тях във временни центрове. В операцията участваха както полицията, така и испански военни.

Испанските власти оценяват, че около 10 000 мигранти все още се намират в Сеута. В края на юли над 72 000 души преминаха от Мароко в малката испанска територия при безпрецедентен наплив през границата, но повечето впоследствие са я напуснали.

Властите са изградили временни помещения в района на пристанището с капацитет за около 1700 души. Според неправителствени организации обаче хиляди мигранти все още са без подслон и нощуват на открито в импровизирани лагери. Една от организациите оценява броя на хората, останали по плажовете и улиците, на около 4000 души.

Напрежение при извеждането

Операцията започна малко преди 7:00 ч. местно време. Част от мигрантите, които са прекарали нощта на плажа в очакване на място във временните центрове, първоначално са приветствали придвижването към пристанището. По-късно обаче са възникнали сблъсъци заради ограничения брой места.

Кадри на испанската обществена телевизия TVE показаха струпване на хора, които се блъскат, докато се опитват да преминат по определения маршрут. Полицията е стреляла с гумени куршуми във въздуха и е използвала палки срещу няколко мигранти, след което ситуацията се е успокоила и операцията е продължила.

По-късно на кадрите са се виждали предимно пълнолетни мъже, носещи личните си вещи и придвижващи се на малки групи под полицейски ескорт. Маршрутът от плажа „Ел Трамполѝн“ до пристанището е дълъг малко над километър.

Новите временни помещения са предназначени само за пълнолетни мъже. Непълнолетните мигранти се отделят и настаняват на други места.

Няколко неправителствени организации критикуват испанските власти, че са реагирали твърде бавно с осигуряването на минимални условия за подслон. Те предупреждават, че наличният капацитет не е достатъчен за всички, които все още спят по улиците и плажовете.

Брюксел: Кадрите от Сеута „подхранват крайната десница“

Миграционната криза в Сеута предизвика реакция и на европейско ниво.

Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер заяви пред Reuters, че въпреки значителното намаляване на незаконните пристигания в Европа, кадрите от масовото преминаване на мигранти през границата на Сеута са засилили подкрепата за крайнодесни партии.

„Имаме намаляване на броя на пристигащите, но кадрите от Сеута, разбира се, засенчват действителните успехи и реалните факти и данни“, каза Брунер.

По думите му именно тези изображения „подхранват крайната десница“. Той заяви, че е важно мигрантите да бъдат върнати възможно най-скоро, за да се покаже, че ситуацията е под контрол.

Брунер коментира и предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за извънредна рамка срещу „предизвикани и използвани като оръжие“ масови миграционни потоци. Според него подробностите ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Съвета на ЕС, но на първо място трябва да бъде приложена вече договорената система.

Намаляването на незаконните пристигания е отчетливо и по морските маршрути към Европа. Според данни на Международната организация по миграция през 2026 г. по море са пристигнали около 60 000 мигранти и бежанци – с 39% по-малко спрямо същия период на 2025 г. В същото време обаче най-малко 2292 души са загинали или са в неизвестност по тези маршрути, спрямо 1999 година по-рано.

Сеута получи подкрепа и от футбола

На фона на кризата селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви в Сеута състава на националния отбор за Лигата на нациите. Представянето беше направено чрез видеоклип, заснет в анклава с участието на местни жители.

Де ла Фуенте не коментира пряко масовото преминаване на границата и последиците от него. Той обаче заяви:

„Това е Сеута, това е Испания.“

С думите си селекционерът демонстрира подкрепа към испанския анклав, който през последните седмици се оказа в центъра на една от най-сериозните миграционни кризи в Европа.