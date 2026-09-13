Извънредно! ЕС свиква министри заради мигрантите в Сеута
Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
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Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
Председателят на ЕК коментира миграционната криза в испанския анклав Сеута
Споразумението беше постигнато на заседание на постоянните представители на страните членки
Турция чака от 53 години. Това е потисничество, каза президентът на европейските лидери
Мярката е част от новото трансатлантическо търговско споразумение
В разговора участвали още Мерц, Макрон, Мелони и Стармър
Изборите за следващия Европейски парламент е през 2029 г.
Урсула фон дер Лайен приветства победата на премиера, отчете напредък срещу корупцията и постави реформите като ключ към европейските средства
Премиерът ще разговаря с Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща
Премиерът очаква и подкрепа за Северна Македония
Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел
България и Европейският съюз имат силен дневен ред за съвместна работа
Председателят на ЕК очаква с нетърпение сътрудничеството с неги
Брюксел поставя краен срок за отключване на милиарди евро и предупреждава за загуба на средства
Продължаващото затваряне на Ормузкия проток е изключително вредно, смята тя
Петер Мадяр победи Виктор Орбан
Свободен достъп до пазарите и по-тясно сътрудничество в сигурността и новите технологии
Разговор с Урсула фон дер Лайен за забавени реформи и блокирани средства
Фон дер Лайен разговаря с Катар и Саудитска Арабия за кризата
Тя беше посрещната на киевската гара от украинския външен министър Андрий Сибига