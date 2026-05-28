Брюксел даде знак за доверие към Радев и новия курс на България

Премиерът Румен Радев получи ясен сигнал за политическо доверие от Брюксел след срещата си с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя го поздрави за победата на изборите през април и заяви, че резултатът ще донесе необходимата стабилност за българите и за региона.

Разговорът постави във фокуса еврозоната, реформите, борбата с корупцията, енергетиката и европейските средства, които България трябва да усвои в кратки срокове. Радев от своя страна заяви, че правителството има ясна цел - стабилизиране на бюджета, траен икономически растеж, укрепване на върховенството на закона и изкореняване на корупцията.

Брюксел отчита нуждата от стабилност

Урсула фон дер Лайен определи годината като особено важна за България след присъединяването на страната към еврозоната. Тя отбеляза, че две трети от българите определят прехода към общоевропейската валута като плавен - оценка, която дава политическа тежест на една от най-важните промени за икономиката.

Поздравлението към Радев за изборната победа прозвуча и като признание, че след години на политическа нестабилност страната има нужда от работещо управление и предвидима посока. Именно тази стабилност беше изведена като условие за по-бързо движение по европейските приоритети и за наваксване на пропуснати възможности.

Реформите остават решаващи

Председателят на Европейската комисия посочи, че България вече е получила близо 3,3 млрд. евро от програмата „Следващо поколение ЕС“, но има срок до август, за да се възползва и от останалите средства. Тя подчерта, че скоростта на реформите трябва да бъде запазена.

Фон дер Лайен открои добрия напредък в борбата с корупцията и постави акцент върху обособяването на антикорупционна комисия. Според нея решаващо е този орган да работи независимо, а напредващият законодателен процес е положителен знак.

Другият важен елемент е реформата в службата на главния прокурор, която трябва да засили възможностите за противодействие на корупцията. По думите на Фон дер Лайен именно тези две стъпки могат да осигурят достъп до временно спрените 370 млн. евро от европейския бюджет за България.

Радев обеща наваксване след пет години нестабилност

Премиерът заяви, че петте години политическа нестабилност не са позволили на страната да използва пълния си потенциал. Според него новото правителство влиза в различен етап - със стремеж към реформи, бюджетна стабилизация и по-висока ефективност.

Радев подчерта, че България ще се постарае да навакса изоставането и да влезе в сроковете за получаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Той заяви също, че страната ще използва изцяло инструмента SAFE за повишаване на отбранителните способности.

Това поставя управлението пред конкретна задача - да превърне политическата подкрепа от Брюксел в реални законодателни и административни действия. Тонът на срещата показа, че Европейската комисия вижда възможност за напредък, но очаква бързина, независими институции и видими резултати.

Енергетиката и сигурността влизат в общата рамка

Сред обсъжданите теми беше и осъвременяването на българската енергетика, включително ролята на Българския енергиен холдинг и въвеждането на повече възобновяема енергия. Фон дер Лайен подчерта, че преходът към чиста енергия трябва да бъде от полза за всички европейци, а за България по това направление са заложени 1,2 млрд. евро.

Радев постави акцент върху необходимостта следващите стъпки в енергетиката да запазят конкурентоспособността, включително чрез гъвкавост при търговията с емисии. Той припомни, че България има ключова роля при осигуряването и разнообразяването на енергийните доставки в региона.

В разговора беше засегната и по-широката картина на европейската сигурност. Фон дер Лайен заяви, че заплахите по източната граница са изпитание за ЕС, а Радев посочи, че България винаги е допринасяла силно за европейската сигурност.

Европейският дневен ред вече е тест за кабинета

Срещата в Брюксел очерта едновременно подкрепа и високи очаквания към новото управление. Европейската комисия приветства стабилността, но ясно свърза следващите плащания и политическото доверие с реформите в антикорупционната рамка, прокуратурата, енергетиката и управлението на публичните средства.

За кабинета на Радев това е възможност да покаже, че политическата стабилност може да бъде превърната в институционален резултат. Посланието от Брюксел беше благоприятно за България, но и достатъчно конкретно - страната има шанс да навакса, ако запази темпото и докаже, че новият управленски курс работи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com