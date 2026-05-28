Радев проникна в сърцето на европейската надпревара за компютърни чипове

България прави заявка за по-централно място в европейската надпревара за чипове, квантови технологии и микроелектроника. Премиерът Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в Льовен - световен лидер в изследванията и иновациите при напредналите полупроводникови технологии. Визитата поставя акцент върху интереса на България да задълбочи икономическите си отношения с Белгия именно в една от най-стратегическите сфери за бъдещето на Европа.

Центърът IMEC се разглежда като ключов елемент от усилията на ЕС за технологична автономия и собствен капацитет при производството и разработката на чипове.

Посещението идва в момент, в който полупроводниците вече не са само индустриален продукт, а въпрос на икономическа сигурност, конкурентоспособност и геополитическо влияние. През май IMEC обяви значим технологичен пробив в квантовите технологии, след като стана първата организация в света, произвела квантов чип чрез най-съвременната технология за литография High-NA EUV.

Това постижение се разглежда като важна стъпка към бъдещото индустриално развитие на квантовите компютри. То има стратегическо значение и за изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления и следващото поколение полупроводникови технологии - области, в които Европа се стреми да намали зависимостите си и да изгради по-силен собствен капацитет.

Днешната визита на Радев потвърждава интереса на България да участва по-активно в този процес. Диалогът с IMEC е представен и като израз на стремежа страната да се позиционира като регионален център за микроелектроника - сектор, в който университети, научни организации и технологични компании могат да изградят обща основа за развитие.

В тази посока вече има конкретна връзка. Програмата IMEC.START участва като официален партньор в проекта C3BG, който обединява водещи академични, индустриални и научноизследователски организации. Сред основните партньори са Техническият университет - София, София Тех Парк и Софийският университет.

Инициативата е в съответствие с европейските приоритети и целите на EU Chips Act - Европейския законодателен акт за интегралните схеми, който цели да увеличи производството на чипове в Европа. Именно този общ европейски контекст прави подобни партньорства важни не само за научната среда, но и за индустрията, инвестициите и бъдещия технологичен профил на страната.

По време на срещата е обсъдена и перспективата за приемане на EU Chips Act 2.0. Този следващ етап се разглежда като ключов за утвърждаването на Европа като водещ фактор в развитието на високите технологии, а за България - като възможност да се включи по-активно в стратегическа индустрия, която ще определя икономическата тежест на държавите през следващите години.

