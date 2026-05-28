Горският сектор е в тежък режим и търси спешни решения

Земеделският министър Пламен Абровски проведе среща с директорите на шестте държавни горски предприятия заради тежката ситуация в сектора и необходимостта от конкретни мерки за стабилизиране на системата. В разговора участва и заместник-министърът проф. д-р Иван Палигоров.

Обсъдени бяха актуалното състояние на горските предприятия, възможностите за развитие и подготовката за пожароопасния сезон. Абровски заяви, че българската гора е кауза, която трябва да получи необходимото внимание и подкрепа.

Горският сектор пред трудни решения

По време на срещата министърът подчерта, че горският сектор е една от малкото системи, които са продължили да функционират устойчиво през годините. Въпреки това, по думите му, сегашната ситуация е изключително тежка и изисква навременни решения.

„Българската гора е кауза, която трябва да получи необходимото внимание и подкрепа. Горският сектор е една от малкото системи, които продължават да функционират устойчиво през годините, но в момента ситуацията е изключително тежка и изисква навременни решения“, заяви Абровски.

Той настоя да бъдат изготвени експертни анализи, разчети и конкретни предложения, които да послужат като основа за бъдещите управленски действия. Така министерството поставя акцент не върху общи намерения, а върху практически план за стабилизиране на държавните горски предприятия.

Нужни са ясна визия и професионален подход

Абровски посочи, че възможности за действие и развитие има, но те трябва да бъдат подкрепени с ясна визия и професионална подготовка. Той се обърна към директорите на предприятията с призив за активна позиция и експертен принос.

„Възможности за действие и развитие има, но те трябва да бъдат подкрепени с ясна визия и професионален подход. Разчитам на Вашата експертиза и активна позиция“, заяви министърът.

Заместник-министър Иван Палигоров подчерта, че опазването на българските гори и устойчивото им управление трябва да останат водещ приоритет. Той постави акцент върху нуждата от добра координация и постоянен диалог между всички участници в сектора.

Пожароопасният сезон влиза във фокуса

Отделна тема в разговора беше подготовката за пожароопасния сезон. На срещата е била подчертана добрата координация между институциите и горските структури при борбата с огнените стихии.

Темата е ключова за сектора, защото летните месеци традиционно поставят под натиск горските служби, местните власти и аварийните екипи. Затова министерството настоява за готовност, бърза реакция и съгласувани действия на всички нива.

Срещата очертава начало на по-активен управленски процес в горската система. Очакването към държавните предприятия е да предложат конкретни решения, които да помогнат за стабилизиране на сектора, опазване на горите и по-добра подготовка срещу рисковете през предстоящия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com