НИМХ обяви жълт код на 28 май в 11 области

Температурите обаче остават високи

27 май 26 | 16:25
Агенция Стандарт

Предупреждение от първа степен - жълт код, за силен и поривист северозападен вятър обяви НИМХ за утре в четири области от Западна България.

За седем области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очакваните количества на валежите, локално, ще са до 30-35 литра на квадратен метър.

Според прогнозите на синоптиците вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан. Ще има и градушки.

Максималните температури утре ще са от 22-23 градуса в североизточните райони, до 32-33 градуса - в крайните югозападни райни, а в София - около 25 градуса.

