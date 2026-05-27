Времето рязко се обръща до часове! Студен фронт носи опасности

На 28 май през България се очаква преминаването на студен атмосферен фронт, който ще доведе до рязка промяна на времето в голяма част от страната. Според метеорологичните прогнози ще се създадат условия за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, придружена от гръмотевични бури, интензивни валежи и локални градушки, предаде Метео Балканс.

Още около обяд атмосферата ще започне да се дестабилизира над западните и централните райони, а до вечерта бурите ще обхванат значителна част от страната. На места се очакват силни гръмотевични процеси, краткотрайни поройни дъждове и усилване на вятъра.

Повишен риск от градушки ще има главно в районите на Централна България и Горнотракийската низина, където атмосферните условия ще бъдат най-благоприятни за формирането на мощни гръмотевични клетки. Не са изключени и локални суперклетъчни бури, способни да причинят материални щети по земеделските площи.

Най-засегнати могат да бъдат областите около Пловдив, Стара Загора, Хасково, Велико Търново и Габрово, където вероятността за интензивни валежи и градушки остава повишена. Възможни са и временни затруднения по пътищата заради намалена видимост и натрупване на вода.

След преминаването на фронта се очаква понижение на температурите и навлизане на по-хладен въздух от северозапад. Времето ще остане неустойчиво и през следващите дни, с условия за следобедни валежи и гръмотевици в отделни райони.

Специалистите съветват гражданите да следят актуалните прогнози за времето и предупрежденията за опасни явления, особено в районите с повишен риск от силни бури и градушки.

