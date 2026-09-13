Септемврийски шамар с времето. Къде ще е студеният фронт
След краткото захлаждане слънцето отново ще вземе превес
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След краткото захлаждане слънцето отново ще вземе превес
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време
През следващите дни Балканите могат да преминат през много динамична метеорологична обстановка
Рядко явление в края на юли
Според него валежите са полезни за природата, стига да не бъдат съпроводени със силен вятър, едра градушка
Силен студен атмосферен фронт ще премине през страната
Денят започва спокойно, но следобед Западна и Централна България влизат в зона на валежи, гръмотевици и опасни явления
София максималните температури през уикенда може да паднат до около 20 градуса
Още около обяд атмосферата ще започне да се дестабилизира над западните и централните райони
Синоптичната обстановка у нас остава типично пролетно-лятна
Ще празнуваме при отлични метеорологични условия в цялата страна
За студ и значителни валежи предупреждават синоптиците
Метео Балканс бие аларма
Идва нов студент фронт
До края на седмицата времето у нас ще се определя от област с високо атмосферно налягане
Какво се задава
Ето какво се задава през следващите дни
В петък температурите ще са в широк интервал
Какво се задава в четвъртък